فايننشال تايمز: واشنطن تهدد بتعليق إمدادات السلاح لأوكرانيا

خبرني - ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هددت بوقف آليات تزويد أوكرانيا بالأسلحة ومشاركة المعلومات الاستخباراتية معها، في إطار ضغوط تستهدف إنهاء الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية للطاقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن مسؤولين أميركيين أجروا خلال اليومين الماضيين اتصالات مع كييف وعواصم أوروبية عدة لإيصال هذه الرسالة، في محاولة لوقف الضربات التي تستهدف مصافي النفط الروسية.

وبحسب التقرير، تضمنت الرسائل الأميركية تهديدات بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعليق العمل بآلية شراء الأسلحة الأميركية لأوكرانيا بأموال أوروبية، المعروفة باسم "قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية".



وقال مسؤول أوروبي تلقى اتصالاً من مسؤول دفاعي أميركي، وفقاً للصحيفة: "إنهم يتصلون بكييف.. إنهم يتصلون بكل شخص في أوروبا".

وأضاف التقرير أن البيت الأبيض لم يؤكد هذه الاتصالات ولم يعلق عليها.

وتأتي هذه الضغوط بعد إعلان ترامب، الأحد، التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة، قائلاً إن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فوراً، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لا تزال تنتظر تفاصيل المقترح من الجانب الأميركي.

وكان زيلينسكي قد أعلن دعم أوكرانيا لوقف استهداف منشآت الطاقة، لكنه شدد على ضرورة معرفة آلية تنفيذ الاتفاق وضمان التزام روسيا به. كما أكد أن كييف مستعدة لوقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.