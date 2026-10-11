رئيس الحكومة العراقية: نخطط لإيقاف استيراد الغاز نهائيا

خبرني - أعلن رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، عزم العراق إيقاف استيراد الغاز بشكل نهائي خلال السنوات القليلة القادمة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية

وجاء ذلك خلال استقبال الزيدي وفدين من شركتي "توتال إنرجيز" الفرنسية، برئاسة رئيسها التنفيذي باتريك بويان، و"كونوكو فيليبس" الأمريكية، برئاسة رئيسها التنفيذي آندي أوبراين، حيث جرى بحث آليات تسريع تطوير الحقول النفطية والغازية في البلاد.

وأكد رئيس الحكومة العراقية، وفقا لبيان رسمي، "أهمية استثمار الغاز المصاحب لما يمتلكه العراق من قدرات كبيرة في هذا القطاع"، مشددا على "رؤية الحكومة وخططها الساعية إلى الاستفادة الكاملة من الغاز وإيقاف استيراده بصورة نهائية خلال السنوات القليلة القادمة".

تطوير حقل "ابن عمر" وتسريع الإنتاج

وحسب البيان، تناولت اللقاءات مناقشة آليات استثمار النفط والغاز المصاحب في حقل "ابن عمر" بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، ووضع سقوف زمنية محددة لزيادة الإنتاج من هذا الحقل، بالإضافة إلى بحث الأعمال اللازمة لرفع معدلات الإنتاج في الحقول الأخرى.

ومن جانبهما، أبدى المديران التنفيذيان للشركتين الفرنسة والأمريكية "الرغبة في بذل المزيد من الجهود للالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لرفع معدلات الإنتاج"، وفقاً للبيان الحكومي.