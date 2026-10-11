معتمد جمال بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي: نستحق ركلتي جزاء على الأقل

خبرني - أكد معتمد جمال، مدرب الزمالك، أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء على الأقل خلال خسارته أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، مشيراً إلى أن الغيابات والإصابات أجبرته على تغيير طريقة اللعب.

وقال معتمد جمال في تصريحات أرسلها المركز الإعلامي للزمالك إلى الصحفيين: كنا نستحق ركلتي جزاء على الأقل أمام الأهلي، واضطررت إلى تغيير طريقة اللعب بسبب الغيابات والإصابات، إلى جانب مرض عدي الدباغ بعد عودته، وإصابة آدم كايد خلال عمليات الإحماء قبل المباراة.

وأضاف: لم نكن الأفضل في الشوط الأول، ولم يحالفنا التوفيق بعدما استقبلنا هدفاً اصطدمت فيه الكرة بأحد اللاعبين وغيرت اتجاهها، وحاولنا إدراك التعادل قبل نهاية الشوط، لكننا لم ننجح في ذلك.

وتابع: كنا الطرف الأفضل في الشوط الثاني، لكننا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا للتسجيل، قبل أن نستقبل الهدف الثاني، وتلقينا الهدفين نتيجة أخطاء بسيطة سنعمل على تصحيحها حتى لا تتكرر.

وأوضح مدرب الزمالك أنه قرر الدفع بأحمد شريف في التشكيلة الأساسية للاستفادة من سرعته، مشيراً إلى أن انطلاقاته شكلت مصدر خطورة للفريق خلال الشوط الأول.

وواصل: جميع اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم، وعلينا الآن نسيان الخسارة والتركيز على المباراة المقبلة أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا، فقد اعتدنا التعامل مع الظروف الصعبة، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب.

وختم معتمد جمال: أعتذر لجماهير الزمالك، فقد كنت أتمنى إسعادهم وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.