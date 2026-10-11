قائد عمليات الناتو: تعزيز الدعم لأوكرانيا يردع تهديدات روسيا لأوروبا

خبرني - دعا القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا ورئيس العمليات العسكرية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجنرال ألكسوس جرينكويتش، الدول الأوروبية إلى زيادة دعمها لأوكرانيا، معتبراً أن ذلك يمثل رداً مناسباً على ما وصفه بالهجمات الهجينة الروسية المتزايدة ضد الدول الأوروبية.

وقال جرينكويتش إن روسيا تحاول "كسر الإرادة الجماعية" للدول الأعضاء في الحلف من خلال أنشطة تشمل التوغلات في المجال الجوي للحلف وعمليات التخريب والحرق العمد والهجمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن زيادة الدعم العسكري والمالي لكييف من جانب دول مثل ألمانيا والدنمارك تبعث برسالة إلى موسكو مفادها أن أهدافها لن تتحقق، بحسب تعبيره.

وأضاف أن هذه الخطوات تسهم في ردع التهديدات الروسية لأوروبا في وقت تواصل فيه القوات الروسية تكبد خسائر كبيرة في أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول عسكري رفيع في الناتو إن روسيا تكبدت خلال الشهر الماضي أكثر من 50 ألف ضحية بين قتيل وجريح، بينهم ما يصل إلى 28 ألف قتيل، مقابل نحو خمسة آلاف ضحية في صفوف القوات الأوكرانية.

وأوضح المسؤول أن الجيش الروسي يواصل محاولة تحقيق مكاسب ميدانية عبر الدفع بقواته إلى مناطق تعج بالطائرات المسيّرة والألغام ونيران المدفعية، فيما تواصل أوكرانيا زيادة الضغط على موسكو من خلال هجمات تستهدف منشآت حيوية داخل الأراضي الروسية.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر بين روسيا والدول الغربية، واستمرار الحرب في أوكرانيا التي دخلت عامها الخامس.