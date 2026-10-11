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الهند تعلن فقدان بحارين إثر هجوم على سفينة قبالة سواحل عُمان

  • 11 أكتوبر 2026
  • 23:16
الهند تعلن فقدان بحارين إثر هجوم على سفينة قبالة سواحل عُمان

خبرني - أعلن وزير الشحن الهندي أن اثنين من البحارة الهنود فقدا بعد تعرض سفينة تجارية لهجوم "بطائرة مسيّرة" الأحد قبالة سواحل عُمان.

وقال وزير الشحن الهندي سارباناندا سونوال إن ناقلة النفط "إم تي بترو دولفين" التي كان على متنها 11 بحارا هنديا، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء وجودها في منطقة تابعة لميناء صحار في شمال سلطنة عُمان.

وقال في منشور على منصة إكس "في حين جرى إنقاذ تسعة من أفراد طاقمنا الهنود بنجاح وهم بأمان، لا يزال مواطنان هنديان في عداد المفقودين".

وأضاف سونوال أن عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها السلطات المحلية مستمرة.

وتابع "ننسق بشكل متواصل مع جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الكامل لجهود الإنقاذ القائمة، وضمان اتخاذ كل إجراء ممكن للعثور على فردي طاقمنا المفقودين وإعادتهما سالمين".

ولفت سونوال أيضا الى إن الناقلة "إم/تي فالثيرا" التي ترفع علم جزر مارشال وعلى متنها 11 بحارا هنديا، أصيبت الأحد بمقذوف أثناء إبحارها في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، لكنه أكد أن جميع أفراد الطاقم الهنود بخير.

وتُعد الهند من أكبر الدول المساهمة بالبحارة في قطاع الشحن التجاري عالميا، إذ تجاوز عدد هؤلاء 320 ألف بحّار في عام 2025، وفقا لوزارة الشحن الهندية.

وقُتل عدد من البحّارة الهنود في هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 شباط.

وكانت وزارة الخارجية الهندية دانت الثلاثاء هجوما على سفينة ترفع علم بنما طالها مقذوف قبالة سواحل عُمان أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقالت الوزارة إن "حوادث استهداف السفن المتواصلة في المنطقة ما زالت تشكل مصدر قلق بالغ".

وأضافت "نجدد دعوتنا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات حفاظا على السلام والاستقرار في المنطقة".

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