قوات التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية

خبرني - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في وقت سابق تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء مساء الأحد، مشيرة إلى أن تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق لا يزالان جاريين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الاعتداء يأتي في ظل استمرار "الاعتداءات السافرة" التي تستهدف مرافق الطيران المدني في السعودية.

كما أعلنت الهيئة مساء الأحد، تعرّض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء جديد.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداء أسفر عن إصابات، مشيرة إلى أن أعمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق لا تزال جارية بالتنسيق مع الجهات المختصة.