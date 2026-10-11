إيران تعلن موافقة الولايات المتحدة على بعض شروطها

خبرني - أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، موافقة الولايات المتحدة على "بعض شروطها".

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، إن أمريكا قبلت بعض شروط إيران فيما لا تزال شروط أو مسائل أخرى غير واضحة.

ولفت رضائي إلى أن على الولايات المتحدة توضيح القضايا التي لا تزال غير واضحة لإيران، معتبرا أن الرد الأمريكي على أحدث مقترحات إيران "غير كاف"، بحسب وكالة "رويترز".

من جانبه، ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات صحفية، " ندرس حاليا الرد الأمريكي على مقترحنا وسنعلن موقفنا بشأنه عبر الوسطاء".

