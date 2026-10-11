بسبب حجابها.. معلمة بلجيكية تواجه الفصل وتخوض معركة قضائية ضد التمييز

خبرني - رغم سجلها المهني الحافل وكفاءتها المشهود لها، اتخذت السلطات البلجيكية إجراءات تأديبية وبدأت إجراءات الفصل بحق المعلمة خديجة أماجود، معلمة التربية الخاصة في مدينة أسينيدي بإقليم "فلاندرز الشرقية"، على خلفية تمسكها بارتداء الحجاب أثناء أداء عملها.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، عندما بدأت أماجود عملها في إحدى المدارس الابتدائية بالإقليم، حيث مرت بمراحل التوظيف وصورتها معلنة على الموقع الرسمي للمدرسة وهي ترتدي الحجاب.



وفي يونيو/حزيران 2024، عدّلت المقاطعة لوائح الموظفين وفرضت حظرا على الرموز الدينية الظاهرة بدءا من سبتمبر/أيلول من نفس العام.

لكنّ أماجود رفضت خلع الحجاب، ففتحت بحقها إجراءات تأديبية انتهت بالفصل في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنها كانت قد حصلت على التثبيت الدائم في عملها عام 2024، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول مفهوم "الحياد" في التعليم العام في بلجيكا.

وأكدت أماجود في حديث لـ"الجزيرة" أنها أدت مهامها في تدريس المهارات الاجتماعية والقراءة والرياضيات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وعملت على بناء علاقات إيجابية مع الطلاب دون أي عوائق أو شكاوى تتعلق بأدائها المهني.

لكنّ مجرى الأحداث تحول عقب تدخل السياسي البلجيكي كورت موينز، الذي اعتبر أن الحجاب "لا مكان له داخل المدرسة"، مما دفع إدارة المدرسة للتشكيك في حياديتها ومطالبتها بخلع الحجاب.

ورغم عرض خيار الانتقال لتدريس مادة التربية الإسلامية فقط -حيث يُسمح فيها بارتداء الحجاب- فإن المعلمة خديجة رفضت العرض، مؤكدة بالقول "أرغب في أن أكون معلمة لجميع الطلاب دون استثناء، كما أن تدريس المادة يتطلب شهادات تخصصية أخرى".

من جانبها، دخلت نقابة "أكود" العمالية على خط الأزمة عبر تقديم طعن أمام دائرة الاستئناف في بروكسل للمطالبة ببطلان قرار الإدارة، وذلك بدعم من منظمة "مرصد حقوق المسلمين في بلجيكا" (إم آر دبليو بي).



وأوضح مهدي غباني، ممثل مرصد حقوق المسلمين في بلجيكا، أن هذه القضية تعكس توجها سياسيا تقييديا في إقليم فلاندرز يستهدف حظر التعبير الديني في الفضاء العام، وخاصة ضد النساء المسلمات اللاتي يواجهن تحديات جمة في سوق العمل.

وفي السياق ذاته، أصدر "المعهد الفلمنكي لحقوق الإنسان" رأيا استشاريا صنف فيه الإجراءات المتخذة ضد المعلمة صراحةً تحت بند "التمييز والترهيب"، متهمين السلطات المحلية بعدم التعامل مع القضية بالجدية والعدالة المطلوبة.

وفي ختام حديثها، وجهت المعلمة خديجة أماجود رسالة إلى النساء المسلمات والمعلمات في قطاع التعليم عبر أوروبا، دعتهن فيها إلى الصمود وعدم التخلي عن هويتهن، مشددة على أن الحجاب لا يقلل إطلاقا من الكفاءة والمهنية، وأن حضور المرأة المسلمة وحقها في العمل والقيادة أمر لا يقبل المساومة.