الأردن.. تمديد فترة التسجيل لمهرجان الزيتون الوطني لـ13 تشرين الأول

خبرني - أعلنت وزارة الزراعة تمديد فترة التسجيل للمشاركة في مهرجان الزيتون الوطني الـ 26، ومعرض المنتجات الريفية، حتى مساء يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول المقبل.

ويأتي ذلك، استجابةً للإقبال المتزايد على التسجيل، وإتاحة الفرصة أمام المزارعين والجهات المشاركة الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة.

وقال مدير المهرجان، المهندس عبدالله القضاة، إن قرار التمديد يأتي في إطار حرص الوزارة على توسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز الشمولية في إتاحة الفرص أمام مختلف الفئات والقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في دعم المزارعين والأسر المنتجة والمشاريع الريفية.

وأوضح القضاة أن الإقبال الكبير يعكس أهمية المهرجان بوصفه منصة وطنية لتسويق زيت الزيتون والمنتجات الريفية، وتعزيز فرص التسويق والتشبيك بين المنتجين والمستهلكين، ودعم استدامة المشاريع الزراعية والإنتاجية.

ودعا الراغبين بالمشاركة إلى المبادرة باستكمال إجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط، (https://apps.narc.gov.jo/olivefestival)، والالتزام بالموعد المحدد واستكمال الطلبات عبر المنصة الإلكترونية.