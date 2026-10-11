مانشستر سيتي يرد على هتافات أنفيلد بثلاثية أمام ليفربول

خبرني - أسكت مانشستر سيتي جماهير ملعب أنفيلد الغاضبة، بعدما سجل إرلينغ هالاند وجيريمي دوكو وريان شرقي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ليقودوا الفريق للفوز 3-0 على ليفربول، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، الأحد، ليحافظ متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز على بدايته المثالية هذا الموسم.

وخاض مانشستر سيتي مباراته الأولى منذ أن أدانته لجنة مستقلة بارتكاب 114 مخالفة للوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، إذ استُقبل بصيحات استهجان مدوية وهتافات غاضبة من جماهير ليفربول.

لكن فريق المدرب إنزو ماريسكا صمد أمام الضغط المبكر من ليفربول والأجواء المشحونة في أنفيلد، قبل أن يفرض سيطرته على المباراة عقب طرد ريان غرافنبرخ في الدقيقة 62، لحصوله على الإنذار الثاني إثر ارتكابه مخالفة ضد دوكو.

وافتتح هالاند التسجيل بعد ثلاث دقائق من الطرد، بتسديدة قوية بقدمه اليسرى تجاوزت الحارس أليسون، بعدما توغل دوكو بالكرة داخل منطقة الجزاء، وارتدت تسديدته من أحد اللاعبين لتصل إلى المهاجم النرويجي.

وضاعف دوكو تقدم سيتي في الدقيقة 68 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، استقرت في الزاوية العليا البعيدة للمرمى.

وأكمل شرقي الثلاثية في الدقيقة 78، بعدما ترك الكرة تمر إلى زميله يوشكو غفارديول، ثم تحرك داخل منطقة الجزاء لاستقبال تمريرته، قبل أن يسددها في الشباك.

وحقق مانشستر سيتي بذلك فوزه السادس في ست مباريات، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويوسع الفارق إلى ثلاث نقاط مع أرسنال صاحب المركز الثاني، فيما تلقى ليفربول خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز التاسع.