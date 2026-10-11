الأهلي يحسم القمة المصرية ويتصدر الدوري بفوزه على الزمالك

خبرني - سجل الأهلي هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على الزمالك في القمة 133 بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ووضع القائد محمد هاني الأهلي في المقدمة بالدقيقة 39 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بدلت اتجاهها بعدما ارتطمت الكرة بأحد المدافعين وسكنت شباك المهدي سليمان حارس الزمالك.

وأضاف البديل الجزائري منصف بقرار الهدف الثاني بتسديدة أرضية من عند حدود منطقة الجزاء على يمين المهدي سليمان حارس الزمالك.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الذي يستضيف سيراميكا كليوباترا غدا الأحد بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث.

وسنحت فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة التاسعة عندما مر أحمد سيد "زيزو" من الناحية اليمنى وأرسل تمريرة عرضية قوية قابلها سفيان بنجديدة مباشرة فوق العارضة.

وضغط الزمالك في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن مصطفى شوبير حارس الأهلي التقط كل الكرات العالية.

وأنقذ شوبير مرماه من فرصة خطيرة من ضربة رأس لأحمد شريف في الدقيقة 57 عندما تصدى للكرة بيد واحدة ليحافظ على تقدم الأهلي.

وكاد حسام أشرف أن يدرك التعادل بضربة رأس قوية في الدقيقة 79 لكن الكرة علت العارضة وسط تراجع من الأهلي.

وبعدها بدقيقة واحدة طالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء إثر سقوط الأنجولي شيكو بانزا داخل المنطقة بعد التحام مع المغربي أشرف داري.

وبعدها مباشرة أطلق البديل بقرار تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء ليجعل النتيجة 2-صفر للأهلي.

وفي وقت سابق اليوم افتتح القناة والمصري البورسعيدي الجولة السادسة من المسابقة بالتعادل 1-1.

ومنح حازم أبوسنة التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 22 عندما تابع تسديدة زميله الغاني ماولي وايو التي ردت من محمود حمدى حارس مرمى المصري ليضع الكرة في الشباك.

وأدرك صلاح محسن التعادل للمصرى البورسعيدى في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

ورفع القناة رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع متقدما بفارق الأهداف عن منافسه صاحب المركز 12.