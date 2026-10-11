مصطفى كامل يحسم موقف نقابة الموسيقيين في مصر من أزمة عصام صاصا

خبرني - اعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، إيقاف مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك على خلفية الأزمة المرتبطة بمقطع فيديو متداول ظهر خلاله المطرب في بث مباشر عبر تطبيق «تيك توك»، ممسكًا بسيجارة اشتبه بعض المتابعين في احتوائها على مادة مخدرة.

وجاء القرار بعد انتشار المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإعادة تداوله بين المستخدمين، وسط مطالبات بتوضيح حقيقة ما ظهر في البث المباشر، وتحديد موقف النقابة من الواقعة.

بدأت الأزمة عقب تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعصام صاصا خلال ظهوره في بث مباشر عبر تطبيق «تيك توك»، ظهر فيه ممسكًا بسيجارة أثارت تساؤلات بعض المتابعين، الذين اشتبهوا في احتوائها على مادة مخدرة، ما أدى إلى انتشار تعليقات وتكهنات بشأن طبيعتها وحقيقة ما جرى خلال البث.

ومع تزايد تداول الفيديو، دخلت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، على خط الواقعة، وسط تساؤلات بشأن صحة المقطع ومحتواه، وما إذا كان يستدعي اتخاذ إجراءات نقابية بحق مطرب المهرجانات.

وكان مصطفى كامل قد أوضح أن مجلس النقابة سيفحص الفيديو المتداول للتحقق من حقيقة ما ظهر فيه، مؤكدًا أن اتخاذ أي إجراء يرتبط بنتائج الفحص وما يثبت بشأن الواقعة.

وحظيت الأزمة باهتمام بين متابعي مطربي المهرجانات، لا سيما مع الانتشار الواسع للمقطع وترقب قرار النقابة بشأنه، في ظل التأكيد على ضرورة التحقق من صحة المقاطع المتداولة ومضمونها قبل إصدار الأحكام.

ويأتي قرار إيقاف عصام صاصا لمدة 6 أشهر على خلفية الأزمة المرتبطة بالفيديو، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات النقابية خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت النقابة ستصدر توضيحات إضافية بشأن القرار وأسبابه.