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11 قتيلا و27 مصابا.. حافلة ركاب تصطدم بشاحنة سحب غربي تركيا

  • 11 أكتوبر 2026
  • 21:37
11 قتيلا و27 مصابا حافلة ركاب تصطدم بشاحنة سحب غربي تركيا

خبرني - لقي 11 شخصًا حتفهم وأصيب 27 آخرون إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة سحب في مدينة مانيسا غربي تركيا، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى.

كانت الحافلة تسير على خط الرحلات بين مدينة بورصة ومدينة إزمير، عندما اصطدمت بشاحنة سحب بالقرب من تقاطع الطريق السريع في منطقة أخيسار، بحسب المعلومات الواردة عن الحادث.

وأفادت الإدارة الإقليمية لمدينة مانيسا بأنها تلقت بلاغًا بالواقعة بعد وقت قصير من الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، لتبدأ بعدها الاستجابة الطارئة للتعامل مع الحادث.

وعقب تلقي البلاغ، توجهت فرق الإنقاذ إلى موقع التصادم، حيث عملت على التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أسفر الحادث عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 27 آخرين.

وزير الداخلية التركي يعلق على الحادث
وفي منشور عبر منصة «إكس»، أشار وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي إلى الضحايا بوصفهم «مواطنينا»، دون أن تتضح حتى الآن جنسيات جميع الركاب الذين كانوا على متن الحافلة.

ولا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن ما إذا كان جميع المتوفين والمصابين من المواطنين الأتراك، أم أن من بينهم أشخاصًا يحملون جنسيات أخرى.

وتواصل الجهات المعنية التعامل مع تداعيات الحادث، وسط ترقب لمعلومات إضافية بشأن هوية الضحايا وظروف التصادم الذي وقع على الطريق في غربي تركيا.

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