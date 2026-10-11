تولين البكري تكشف كواليس أزمة السائق وحقيقة زواجها من ماهر الأسد

خبرني - حسمت الفنانة السورية تولين البكري موقفها من الشائعات المتداولة بشأن زواجها من ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، معربة عن استيائها من استمرار ربط اسمها بهذه القضية منذ سقوط النظام السابق.



وخلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، عبّرت البكري عن غضبها من تكرار الشائعة، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة، وقالت إنها سئمت من تداول هذه الاتهامات التي وصفتها بالمؤذية.



وتساءلت الفنانة عن الجهة التي تقف وراء ترويج هذه الأنباء، مشددة على أنها موجودة في سوريا ولا تربطها أي علاقة بعائلة الأسد، كما نفت بشكل قاطع زواجها من ماهر الأسد.

تفاصيل خلاف تولين البكري مع سائق النقل الذكي

وتطرقت البكري إلى الأزمة التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أسباب ابتعادها عن الظهور خلال الأيام الماضية، إذ أشارت إلى أنها شعرت بالصدمة من حجم الشائعات والروايات التي انتشرت بشأن الواقعة، معتبرة أن بعضها تضمن معلومات غير صحيحة واتهامات مسيئة.

وأضافت أنها تلقت اتصالات ورسائل عديدة من داخل الوسطين الفني والإعلامي وخارجهما، للاستفسار عن تفاصيل الأزمة، وهو ما دفعها إلى الخروج وتوضيح روايتها، في ظل تضارب الأنباء بشأن ما حدث خلال الرحلة.

وبحسب روايتها، كانت تستقل سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي برفقة والدتها وخالتها، عندما بدأ الخلاف بينها وبين السائق. وأوضحت أنها اقترحت عليه استخدام طريق بديل لتجنب الازدحام المروري والوصول إلى وجهتها بصورة أسرع.

وأشارت إلى أنها شعرت بعدم الارتياح بسبب أسلوب تعامل السائق معها خلال الرحلة، لافتة إلى أن الأجواء المتوترة دفعَتها إلى إشعال سيجارة دون الاستئذان منه، وهو تصرف أقرت بأنها لم تكن تلجأ إليه خلال رحلاتها السابقة مع سائقين آخرين.

رواية السائق بشأن الواقعة

وكانت الأزمة قد تصاعدت عقب تداول مقطع مصور ظهرت فيه تولين البكري وهي تتحدث عن تعرضها، بحسب ادعائها، للاعتداء اللفظي والجسدي من سائق سيارة أجرة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي في دمشق، ما أثار انقسامًا في ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي.

في المقابل، قدم السائق رواية مختلفة للواقعة، إذ أفادت المعلومات المتداولة بأنه تقدم بشكوى رسمية لدى الشرطة، مطالبًا بالتحقيق في ملابسات الخلاف.

ووفقًا لروايته، بدأت المشكلة بسبب اعتراضه على عدم الالتزام بالمسار المحدد للرحلة عبر تطبيق النقل الذكي، قبل أن تتطور إلى مشادة كلامية عقب إشعال البكري سيجارة داخل السيارة.

وأضافت الرواية المنسوبة إليه أنه طلب من الفنانة إطفاء السيجارة التزامًا بتعليمات الشركة، إلا أن الخلاف استمر، ما دفعه إلى إيقاف السيارة، فيما اتهمته البكري بالتعدي عليها بالضرب.