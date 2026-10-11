جيدكو تبحث في عجلون سبل تطوير المشاريع وتعزيز قدرتها على النمو والاستمرار

خبرني - يشكّل تمكين المشاريع الاقتصادية من مواصلة التطور ومواكبة متطلبات النمو أحد محاور عمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، من خلال تعزيز التواصل مع أصحاب المشاريع والتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، بما يساعدهم على تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم والاستفادة من فرص التوسع والاستمرار.

جاء ذلك خلال لقاء حواري عقدته المؤسسة مع مستفيدي برامجها في محافظة عجلون، في قاعة مركز زها الثقافي، بحضور رئيس بلدية عجلون الكبرى عطوفة المهندس محمد البشابشة، والمدير التنفيذي لجيدكو عطوفة غالب حجازي، وعدد من أصحاب المشاريع المستفيدة من برامج المؤسسة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

وأشار المدير التنفيذي لجيدكو غالب محمد حجازي إلى حرص المؤسسة على الاستفادة من اللقاءات المباشرة مع أصحاب المشاريع لفهم واقع أعمالهم عن قرب، والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال مراحل التنفيذ والتشغيل والتوسع، بما يسهم في تطوير برامج الدعم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، ومساعدة المشاريع المستفيدة على تحقيق أهدافها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

من جانبه، سلّط رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة الضوء على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المحلي بمحافظة عجلون، لما توفره من فرص عمل وتسهم به في تنشيط الحركة الاقتصادية، مشددًا على أهمية تضافر جهود الجهات المعنية لتهيئة بيئة داعمة للمبادرات الاقتصادية والاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة في المحافظة.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع أصحاب المشاريع حول تجاربهم في الاستفادة من برامج جيدكو والتطور الذي حققته أعمالهم، والخطوات التي يطمحون إلى تحقيقها مستقبلًا، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتطوير المنتجات والتسويق وزيادة الإنتاج والوصول إلى أسواق جديدة، وبحث الاحتياجات التي يمكن أن تسهم تلبيتها في تعزيز قدرة المشاريع على التقدم وتحقيق أهدافها.

وبحسب بيانات المؤسسة، استفاد 32 مشروعًا في محافظة عجلون من مختلف برامج جيدكو، ضمن القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وأسهمت هذه المشاريع في توفير 112 فرصة عمل، بما يعكس جانبًا من مساهمة المشاريع المدعومة في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص التشغيل في المحافظة.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تنفذها جيدكو مع مستفيدي برامجها في مختلف محافظات المملكة، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب المشاريع، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، والاستفادة من تجاربهم وملاحظاتهم في تطوير برامج الدعم بما يواكب احتياجات المشاريع ويساعدها على مواصلة النمو والاستمرار.