خبرني - تستعد شركة أبل لفتح فصل جديد في تحديث أجهزتها، مع ترقب الكشف عن منتجات تجمع بين تغييرات طال انتظارها في تصميم الحواسيب اللوحية والمحمولة، وفي مقدمتها ماك بوك برو بشاشة لمس، وآيباد ميني مزود بشاشة OLED.

وفق تسريبات حددت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعدًا محتملًا للإعلان عن هذه الأجهزة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الحدث المرتقب قد لا يقتصر على هذين المنتجين، بل يمتد إلى تحديثات جديدة في عائلة أجهزة ماك، مع احتمالات ظهور حواسيب تعتمد على معالجات M6.

بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، تخطط أبل للكشف عن ماك بوك برو بشاشة لمس في 27 أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب آيباد ميني بشاشة OLED، وهو موعد يتوافق مع توقيت بعض فعاليات الشركة السابقة خلال فصل الخريف، ومنها حدث "Scary Fast" الذي كشفت خلاله عن أجهزة آي ماك بمعالجات M3.

ومن المنتظر أن تقدم الشركة إصدارًا جديدًا من ماك بوك برو بقياس 14 بوصة، يعمل بمعالج M6، ليكون الطراز الأساسي ضمن السلسلة، بعد توقف إنتاج الإصدار السابق بقياس 13 بوصة.

وتشير التسريبات إلى أن الحاسوب المزود بشاشة لمس قد يأتي بتصميم أقل وزنًا مقارنة بالأجهزة الحالية، مع استخدام تقنية OLED التي توفر تباينًا أفضل وألوانًا أكثر عمقًا، بما يمثل تغييرًا ملحوظًا في تجربة العرض على أجهزة ماك بوك.أبل تستعد لحدث استثنائي.. شاشة لمس لـ«ماك بوك» وOLED لـ«آيباد ميني» - صورة 1

ولا تتوقف التغييرات المحتملة عند الشاشة والتصميم، إذ تتحدث الشائعات عن إمكانية إضافة ميزة Dynamic Island إلى أجهزة ماك بوك الجديدة، لتوفير طريقة مختلفة لعرض الإشعارات والمعلومات والأنشطة المباشرة على الشاشة.

وفي الوقت نفسه، تظل احتمالات تحديث جهاز آي ماك بمعالج M6 قائمة، لكن لم تتأكد بعد مشاركته ضمن المنتجات التي ستعلن عنها أبل خلال الحدث المرتقب.

على الجانب الآخر، يستعد آيباد ميني للحصول على تحديث قد يغير تجربة استخدام الجهاز اللوحي الصغير، مع توقعات بانتقاله إلى شاشة OLED، التي تتميز بتحسين التباين وإظهار اللون الأسود بعمق أكبر.

كما ترجح التسريبات تزويد الجهاز بكاميرا FaceTime جديدة مخصصة للاستخدام في الوضع الأفقي، بما يتناسب مع إجراء مكالمات الفيديو عند حمل الجهاز بالعرض.

وتستهدف هذه التغييرات تعزيز مواصفات آيباد ميني، مع الحفاظ على جاذبيته للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز لوحي صغير الحجم وسهل الحمل.

وتأتي التوقعات الخاصة بإعلانات 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في أعقاب فعالية أخرى يُنتظر أن تنظمها أبل في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتركز على منتجات المنزل الذكي، وسط ترقب للكشف عن جهاز يحمل اسم Home Hub، مخصص لإدارة الأجهزة المنزلية الذكية والتحكم فيها.