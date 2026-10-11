هل يعتزم بيرنهام إعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟

خبرني - عقب تولي رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام مهام منصبه حرص على توجيه سؤال كشف على ما يبدو مساعيه لإعادة بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وزعم بيرنهام أن روسيا تدخلت "بوضوح" في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك في مؤشر جديد على أنه يدفع باتجاه إعادة الانضمام إلى التكتل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بيرنهام قال إنه عندما تولى منصبه في يوليو/تموز الماضي، سأل عما إذا كانت موسكو قد تدخلت في الاستفتاء الذي جرى عام 2016، وتلقى "إجابة واضحة تؤكد حدوث ذلك بالفعل".

وتعد هذه التصريحات التي أدلى بها بيرنهام خلال بودكاست "ريست إن بوليتيكس" المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس وزراء علناً عن وجود تأثير أجنبي على نتيجة الاستفتاء وهو الأمر الذي يشعل المزيد من التكهنات حول محاولة بيرنهام إلغاء قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان بيرنهام قد استغل كلمته في مؤتمر حزب العمال لإعادة طرح قضية عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من تعهده بعدم القيام بذلك قبل توليه المنصب خلفاً لكير ستارمر.

وقال بيرنهام قد أكد للناشطين الحزبيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي بأنه يرغب في استكشاف "خيارات" متعددة، بما في ذلك الالتزام بالسعي لإعادة الانضمام ضمن البرنامج الانتخابي القادم، إلا أنه رفض الإفصاح عما إذا كان الأمر سيتطلب إجراء استفتاء آخر.

وفي حديثه عبر البودكاست، أوضح بيرنهام أنه ناقش مسألة النفوذ الروسي مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس خلال زيارة قام بها إلى برلين قبل أيام.

وقال بيرنهام "من المؤكد أن هناك معلومات مضللة وأخرى كاذبة تصدر من روسيا وتستهدف السياسة الألمانية".

وأضاف "لكنني طرحت السؤال عند قدومي إلى داونينغ ستريت: هل كان هناك تدخل روسي في استفتاء عام 2016؟ وتلقيت إجابة واضحة مفادها: نعم، لقد حدث ذلك."

وتابع "أعني أنه من المهم الآن توثيق هذه الأمور بوضوح، ومساعدة الناخبين في ألمانيا وفرنسا على إدراك أن بعض هذه التحركات السياسية تحركها أطراف معادية لنا، وتحديداً روسيا".

وأشار بيرنهام إلى أن المملكة المتحدة كانت "في موقف دفاعي مبالغ فيه"، ونتيجة لذلك لم يتم "إطلاع الناخبين بشكل كافٍ على مدى سعي أطراف خارجية لعرقلة العملية السياسية".

وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، تطرق بيرنهام بشكل أوسع إلى التدخل الروسي وقال "لدينا أدلة على أنهم حاولوا التدخل في الانتخابات العامة لعام 2019.. نعلم أيضاً أنهم حاولوا تأجيج التوترات والاضطرابات في أعقاب أحداث مروعة."

ودائما ما قلل المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من شأن أي تأثير أجنبي على نتيجة الاستفتاء، مشددين على أن النتيجة كانت واضحة.