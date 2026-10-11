توقيف مشتبه به في التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء البولندي

خبرني - أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأحد عن توقيف مشتبه به في التخطيط لاغتياله ووزير الدفاع.

وكتب توسك في منشور على منصة إكس أن "الرجل الذي كان يهدّد بارتكاب اعتداء قد أوقف" في بولندا، شاكرا الشرطة على "تدخّلها السريع والحاسم".

وأكّد وزير الداخلية البولندي مارسين كييفرنسيكي بدوره عملية التوقيف في منشور على إكس.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الداخلية أن الاستخبارات تلقت معلومات حول مخطّط لاغتيال رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك- كاميش.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية كارولينا غالييكا خلال إحاطة إعلامية إن الوزارة أصدرت توجيهات إلى السلطات لاتخاذ إجراءات "على خلفية معلومات تلقتها (الشرطة) بشأن محاولة اغتيال محتملة لرئيس الوزراء (...) وكذلك نائب رئيس الوزراء" الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع.

وشارك ممثلون للشرطة وجهاز حماية الدولة ووكالة الأمن الداخلي في اجتماع عُقد الأحد.

وقال المتحدث باسم وزير تنسيق شؤون الأجهزة الأمنية الخاصة في بولندا ياتسيك دوبجينسكي، للصحفيين عقب الاجتماع "نتعامل مع هذه المسألة بمنتهى الجدية".

وأضاف "شهرا بعد شهر، وعاما بعد عام، تتلقى الشرطة وجهاز حماية الدولة والأجهزة الأمنية المزيد من التهديدات والرسائل التي تنطوي على تهديدات مختلفة تستهدف بولندا والبولنديين".

وتابع: "في هذه الحال، نتحدث عن احتمال كبير أن تُنفذ هذه التهديدات بالفعل".

وتشهد بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، حال تأهب قصوى بعد سلسلة هجمات طعن شهدتها الأسبوع الماضي، ندد بها توسك معتبرا أنها تندرج في إطار "ثقافة العنف".