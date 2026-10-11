واشنطن تعيد عشرات طائرات التزود بالوقود إلى المنطقة وسط مخاوف من استئناف الحرب مع إيران

خبرني - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة تعيد عشرات طائرات التزود بالوقود إلى المنطقة، بعد سحبها إلى الأراضي الأميركية خلال فترة وقف إطلاق النار مع إيران، في خطوة ربطها التقرير بالاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية.

وذكر موقع «سروغيم» الإسرائيلي أن عودة طائرات التزود بالوقود تأتي في ظل استمرار التوترات مع طهران، وسط احتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين.

وتُعد طائرات التزود بالوقود جواً من العناصر المهمة في العمليات العسكرية بعيدة المدى، إذ تتيح للمقاتلات والطائرات العسكرية تمديد فترة تحليقها والوصول إلى مناطق أبعد دون الحاجة إلى الهبوط للتزود بالوقود.

ومع ذلك، فإن إعادة هذه الطائرات إلى المنطقة لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار باستئناف الحرب، إذ يمكن أن تندرج الخطوة ضمن تعزيز الجاهزية العسكرية أو إعادة تموضع القوات تحسباً لتطورات محتملة.

ولم يتضمن التقرير المنشور تفاصيل مستقلة بشأن عدد الطائرات التي عادت فعلياً، أو مواقع انتشارها، كما لم يورد إعلاناً أميركياً رسمياً يؤكد أن هذه التحركات تمثل استعداداً مباشراً لاستئناف القتال.