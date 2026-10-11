فرنسا تدعو السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن تأجيل الانتخابات

خبرني - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، إن باريس تأسف لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتدعوه إلى إعادة النظر في القرار.

وأعلن عباس السبت تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 أيلول 2027 بعد أن كانت مقررة الشهر المقبل، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ نفسه، وألقى بالمسؤولية على إسرائيل والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية في قرار التأجيل

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تدعو فرنسا السلطات الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أنحاء فلسطين في أقرب وقت ممكن".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 أيلول 2027، وذلك بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026، الذي دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني 2026.

ونص المرسوم الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالتزامن، وفقا لأحكام القانون.