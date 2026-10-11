شاومي تستعد لطرح تحديث HyperOS 4.. إليك قائمة الأجهزة المستفيدة

خبرني - تستعد شركة «شاومي» لبدء مرحلة جديدة من تحديثات أجهزتها الذكية، مع تحديد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026 موعداً لانطلاق توزيع النسخة المستقرة من واجهة HyperOS 4 في الصين، على أن تحصل مجموعة من الهواتف والأجهزة اللوحية على التحديث ضمن المرحلة الأولى.



ووفقًا لتقرير نشره موقع "Gizmochina" التقني، يأتي بدء التوزيع بعد انتهاء فترة التسجيل للمشاركة في الاختبارات الداخلية يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فيما تخطط الشركة لإتاحة التحديث تدريجيًا للأجهزة المؤهلة، بدلًا من طرحه لجميع المستخدمين في وقت واحد.

هواتف Xiaomi 17 وRedmi K90 في مقدمة المستفيدين

تضم الدفعة الأولى من تحديث HyperOS 4 مجموعة من الأجهزة الرائدة التي تنتمي إلى سلسلتي Xiaomi 17 وRedmi K90، إلى جانب عدد من الأجهزة اللوحية من عائلة Xiaomi Pad 8.

وتشمل قائمة الأجهزة المقرر حصولها على التحديث في المرحلة الأولى

- Xiaomi 17 Ultra.

- Xiaomi 17 Ultra Satellite Edition.

- Xiaomi 17 Pro Max.

- Xiaomi 17 Pro.

- Xiaomi 17.

- Xiaomi Mix Flip 2.

- Redmi K90 Pro Max.

- Redmi K90 Pro.

- Redmi K90 Pro Lamborghini Edition.

- Redmi K90.

- Xiaomi Pad 8 Pro.

- Xiaomi Pad 8.

وبذلك، تشمل القائمة هواتف من الفئات الرائدة، إلى جانب الأجهزة اللوحية، في إطار خطة "شاومي" لبدء توزيع الإصدار المستقر على مجموعة محددة من أجهزتها أولًا.

جدول تحديث HyperOS 4 يحدد مواعيد الطرح خلال أكتوبر

حددت "شاومي" يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول موعدًا لبدء توزيع النسخة المستقرة في الصين، عقب إغلاق التسجيل للاختبارات الداخلية بيوم واحد.

وبحسب الجدول الزمني الذي أوردته الشركة، من المنتظر أن تحصل الأجهزة المدرجة ضمن الدفعة الأولى على التحديث قبل نهاية أكتوبر، بالتزامن مع استعداد "شاومي" لبدء طرح الدفعة الثانية خلال الشهر نفسه.

ويعني ذلك أن عملية التوزيع ستتم على مراحل، وفقًا للجدول المحدد للأجهزة المستفيدة، مع عدم حصول جميع الطرازات على التحديث في التوقيت ذاته

موعد وصول HyperOS 4 إلى الهواتف العالمية

رغم اقتراب موعد انطلاق التحديث في الصين، لا يزال مستخدمو أجهزة "شاومي" في الأسواق العالمية بانتظار تحديد موعد رسمي للحصول على النسخة المستقرة من HyperOS 4.

وأتاحت الشركة بالفعل جدول مواعيد التحديث الخاص بالسوق الصينية، بينما يستمر برنامج الاختبارات التجريبية لبعض الأجهزة في الأسواق العالمية، دون إعلان موعد نهائي لبدء التوزيع المستقر خارج الصين.

وبحسب التوقعات المستندة إلى الجدول المعتاد لإطلاق تحديثات "شاومي"، قد تكشف الشركة عن مواعيد الطرح العالمي خلال الفترة المقبلة، مع احتمال بدء وصول التحديث إلى بعض الأسواق في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.