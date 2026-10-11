أطفال من بين 139 شخصاً لقوا مصرعهم إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي

خبرني - لقي 139 مهاجراً على الأقل مصرعهم فيما لا يزال 84 مفقودين إثر غرق قارب مكتظ بالركاب ليل الخميس الجمعة قبالة سواحل جيبوتي أثناء توجهه إلى اليمن، على ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة استنادا إلى شهادات ناجين في بيان، إن القارب كان يحمل 305 ركاب معظمهم من إثيوبيا حين انقلب شمال ساحل مدينة أبوك في جيبوتي.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أفادت في حصيلة سابقة صدرت يوم الجمعة أن عدد من لقوا مصرعهم بلغ 109 وتم انتشال جثثهم، 52 رجلا و42 امرأة و15 طفلا هم تسع فتيات وستة فتيان.

ووصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي، ألكسندر كويساك، المأساة بأنها "تذكير صارخ" بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء سعيهم لحياة جديدة في مكان آخر.

وأوضح كويساك لاحقا لوكالة فرانس برس "روى لي ناجون أن القارب بدأ يغرق إلى الخلف ما إن صعدوا فيه".

وفي أعقاب ذلك، دعا الاتحاد الإفريقي إلى "مكافحة تهريب المهاجرين".

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف عن "حزنه العميق" مشدداً في بيان على ضرورة التحرك بصورة عاجلة "لمعالجة الجذور العميقة للهجرة غير القانونية" و"تشجيع هجرة آمنة ومنتظمة وقانونية".

بحسب وكالة الأمم المتحدة، يقوم عشرات الآلاف من المهاجرين من القرن الأفريقي بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر كل عام على أمل الوصول إلى دول الخليج بحثاً عن الأمان والعمل.

وقال كويساك: "هذه خسارة فادحة في الأرواح".

وأضاف: "قلوبنا مع الناجين والعائلات التي فقدت أحباءها أو التي لا تزال من دون أخبار عن أقاربها".

كما تقوم السلطات المحلية بترتيب مراسم دفن الموتى، بينما تلقى المصابون الناجون - وجميعهم مواطنون إثيوبيون - الرعاية الطبية اللازمة.

لا يزال اليمن غارقاً في حرب أهلية استمرت لأكثر من عقد. ورغم هذا الصراع، وزيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها، لا يزال المهاجرون يعبرون مضيق باب المندب إلى اليمن مدفوعين بالفقر وانعدام الأمن وتفاقم آثار تغير المناخ.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه منذ 10 سبتمبر/أيلول، رصدت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة، أكثر من 20 ألف "تحرك" من إثيوبيا إلى جيبوتي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تقدم المساعدة لـ 84 من الناجين في مركز الاستجابة التابع لها في أوبوك، بما في ذلك الرعاية الصحية والدعم لإعادة الاتصال بعائلاتهم.

وأضافت أن وكالة الأمم المتحدة تعمل "بتعاون وثيق" مع السلطات المحلية لمساعدة المهاجرين و"منع الوفيات في البحر وعلى البر".

وبحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، فقد توفي أو فُقد أكثر من 900 مهاجر أثناء عبورهم الطريق نفسه في عام 2025، مع زيادة بنسبة 18 في المئة في عدد الأشخاص الذين حاولوا القيام بهذه الرحلة.

في مارس/آذار 2026، قُتل تسعة أشخاص وفُقد 45 آخرون بعد حادث مماثل.

استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كُتب في الأصل باللغة الإنجليزية. وقد راجع أحد صحفيي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها. المزيد عن كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي.