التحالف يعلن تعرض مطار الرياض لهجوم جديد وتدمير صاروخ بمحيطه

خبرني - أكّد التحالف بقيادة السعودية، الأحد، تعرض مطار الملك خالد في الرياض لهجوم جديد تسبب باندلاع حريق تعمل السلطات على مكافحته، غداة قصف عليه هو الأكثر إيقاعاً لإصابات في المملكة منذ عقد، أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات.

وقال المتحدث باسم التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن تركي المالكي على منصة إكس "اعتداء بمقذوف مجهول على صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي" وأشار إلى اندلاع حريق تعمل السلطات على مكافحته، قبل أنّ يعلن أنّ "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط المطار".

وبعد أكثر من ساعة من إعلان التحالف تعرض مطار العاصمة السعودية لهجوم جديد، أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارين جديدين في وسط الرياض، من دون أن تتبين طبيعتهما.

وكان صحافيو فرانس برس قد سمعوا دوي انفجارين متتاليين في وسط الرياض بعد ظهر الأحد، تلاهما انفجار قوي كما أفاد ثلاثة من سكان العاصمة بسماعه للصحفيين.

ولفت سكان في الرياض الى مشاهدتهم سيارات إسعاف متجهة نحو مطار الرياض الواقع في شمال شرق العاصمة.

وصرّح مسؤول في شبكة مترو الرياض لفرانس برس بأن سلطات العاصمة قررت تعليق وصول القطارات إلى محطتين من أصل ثلاث تؤدي الى المطار، مشيراً إلى أنّ القرار "سيخضع لمراجعة يومية".

وقد جددت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، يوم الأحد، تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف.

ووجه المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع التحذير إلى كل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف ومسرح للعمليات، لكنه استثنى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذكر سريع أن الجماعة اليمنية "ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة، معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها".

وسبق التحذير الجديد من جماعة أنصار الله، بيان من السفارة الأمريكية في السعودية أعلنت فيه إبلاغ موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام.

وجاء في البيان: "موظفو الحكومة الأمريكية العاملون في السعودية باتوا يحتاجون إلى تصريح خاص لاستخدام مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فضلاً عن مطاري جدة والدمام".

وتوعدت وزارة الخارجية التي تديرها جماعة أنصار الله الأحد برد قوي على أي تحرك عسكري آخر من السعودية في اليمن قائلة إن "مبدأ المعاملة بالمثل هو المحدد لطبيعة الرد العسكري على النظام السعودي في هذه المرحلة".

وأعلنت السفارة السعودية في الكويت، توفيرها حافلات لإعادة مواطنيها ممّن ألغيت رحلاتهم إلى الرياض بعد الهجوم الدامي على مطار العاصمة السعودية.

وتبعد العاصمة الكويتية عن العاصمة السعودية أكثر من 600 كيلومتر.

ومدد مطار الرياض الدولي تعليق العمل فيه الأحد، بحسب ما أفاد مصدر رفيع في قطاع الطيران لوكالة فرانس برس الأحد، فيما أشارت منصة "فلايت رادار 24" المتخصصة في مراقبة حركة الطيران إلى "تمديد إغلاق مطار الرياض لمدة 24 ساعة أخرى، حتى الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش اليوم".

وأكد مصدر آخر يعمل في الإشراف على الرحلات الجوية المتجهة إلى الرياض، توقف العمليات "حتى إشعار آخر".

وتابع لوكالة فرانس برس "تشير المعلومات المتوفرة لدينا إلى تعليق العمليات حتى إشعار آخر وتعرض بعض الأنظمة مثل الرادار وأجهزة الاتصال لأضرار"، مشيراً إلى أنه يجب أيضاً تقييم حالة المدرجات.

دعت سفارات كل من كندا وألمانيا وإسبانيا في السعودية، السبت، رعاياها إلى الابتعاد عن مطار الرياض الدولي، عقب تقارير أفادت بتعرضه لهجوم.

ونبّهت السفارة الإسبانية عبر منصة إكس مواطنيها إلى وقوع "هجوم جديد" على المطار.

واكتفت السفارة الكندية بالقول إن "نشاطاً عسكرياً مستمراً" لم تحدد طبيعته يؤثر على المطار، فيما عزت البعثة الألمانية طلبها إلى "الوضع الراهن".

وكانت السفارة الفرنسية حضت، الجمعة، الرعايا الفرنسيين على توخي "أقصى درجات الحذر" في السعودية بسبب "الضربات التي شنها الحوثيون في الأيام الأخيرة"، مع تحذيرها رعاياها من تصوير المناطق التي تعرضت للقصف أو مشاركة أي صور عبر الإنترنت.

تعليم عن بُعد في الرياض

انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بُعد اعتباراً من الأحد، عقب الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة السعودية، وفق رسالة وُجّهت إلى أولياء الأمور واطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وجاء في الرسالة الإلكترونية أنه تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم، ستنتقل جميع المدارس في الرياض إلى التعليم عن بُعد طوال الأسبوع. وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء في العاصمة خلال أقل من شهر.

وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله في محافظة الخرج، بعد ساعات من إعلانه سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة.

وفي بيان صدر الأحد، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصاً، بينهم أربعة سعوديين وثمانية مقيمين من جنسيات مختلفة، وإصابة 309 آخرين، بعضهم في حالات حرجة، جراء الهجوم على مطار الملك خالد الدولي عصر السبت.

وأضافت الهيئة أن الهجوم تسبب بأضرار مادية يجري حصرها، بعدما أعلنت تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتاً.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم، بأنه "غير مقبول"، وقال إنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب في تصريحات سابقة إنه سيتخذ قراراً "سريعاً" بشأن احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى السعودية في توجيه ضربات ضد جماعة أنصار الله في اليمن.

إدانات دولية وعربية

وأثار الهجوم على مطار الرياض مجموعة إدانات دولية وعربية واسعة.

فقد أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، "الهجوم الإرهابي المروع" الذي استهدف مطار الرياض.

وقال عبر منصة إكس "أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع على مطار الملك خالد في الرياض"، مقدما "باسم الشعب الإسرائيلي أصدق التعازي الى أسر الضحايا".

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان: "أشعر بصدمة عميقة وأدين بشدة الهجوم الدامي الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض".

وفي برلين، ندد وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول بشدة بـ"الهجوم الإرهابي الذي يستهدف المملكة العربية السعودية والطيران المدني".

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين هذا الهجوم "تصعيداً خطيراً".

وأدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الهجمات التي تشنها الجماعة على المنشآت المدنية السعودية، معتبراً أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن الإقليمي ويعقد جهود السلام في اليمن، وداعياً الجماعة إلى وقفها واحترام القانون الدولي الإنساني.

كما أثار الهجوم إدانات من دول عربية وأجنبية، بينها الأردن ومصر والبحرين وعُمان وفلسطين ولبنان والعراق، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمات إقليمية أخرى.

وأدى الهجوم إلى اضطرابات في حركة الطيران، إذ ألغت شركات الاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية والخطوط الكويتية رحلات من الرياض وإليها، فيما حذرت سفارات غربية، بينها الأمريكية والبريطانية والكندية والألمانية والإسبانية، رعاياها من التوجه إلى المطار.