التربية تكشف تفاصيل وجبات نصف مليون طالب وتحسم الجدل حول الشيبس

خبرني - قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، أحمد المساعفة، الأحد، إن الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية للأعوام 2026-2030 تمثل خريطة طريق لتطوير آليات تنفيذ البرنامج في المدارس، وتتضمن مجالات جديدة مقارنة بالاستراتيجية السابقة.

وأوضح المساعفة، في حديثه لقناة المملكة، أن الاستراتيجية الجديدة تركز على الحوكمة، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي في عمليات التوريد إلى المطابخ الإنتاجية، إلى جانب تخصيص بند للمتابعة والتقييم، بمشاركة جميع الشركاء المحليين والدوليين في إعدادها.

وأشار إلى أن مشروع التغذية المدرسية يستهدف نحو نصف مليون طالب، يحصل نحو 400 ألف منهم على وجبة بسكويت، فيما يحصل نحو 100 ألف طالب على وجبة صحية تتكون من حبة معجنات وحبة فواكه وحبة خيار.

وبيّن أن الوجبات الصحية تُعد داخل مطابخ إنتاجية تراعي أعلى مواصفات السلامة العامة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة والشركاء المعنيين بتنفيذ البرنامج.

وفيما يتعلق بمنع بيع الشيبس في المقاصف المدرسية، أكد المساعفة أن وزارة التربية والتعليم تعمم سنويا قوائم بالأغذية المسموح بيعها والممنوع بيعها، إلى جانب الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المقاصف، مشددا على الالتزام بمتطلبات وزارة الصحة، بهدف ضمان سلامة الطلبة وتوفير غذاء صحي ومتوازن والحد من الأغذية التي قد تسهم في زيادة الوزن.