المعونة : 7040 مستفيدا من قوائم المعونة الوطنية حصلوا على فرص عمل

خبرني - قالت مديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، الأحد، إن خروج الأسر من مظلة الصندوق بعد توفير فرص عمل مستدامة لأفرادها ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية واستراتيجية صندوق المعونة الوطنية

وأكدت شنيكات لـ" المملكة" على أهمية ربط المنتفعين من المساعدات الشهرية بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز اعتمادهم على الذات وتمكين الأسر الفقيرة.

وأضافت شنيكات أن الصندوق يقدم بالتعاون مع وزارة العمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل جهودًا لزيادة فرص التشغيل بين المنتفعين من المعونة الوطنية، مشيرة إلى رفع نسبة المستفيدين من البرنامج من قوائم الصندوق إلى 15%..

وأوضحت أن عدد المنتفعين الذين حصلوا على فرص عمل من خلال البرنامج بلغ نحو 7040 مستفيدًا، استمر 5123 منهم في العمل لأكثر من عام.

وبيّنت شنيكات أن الصندوق يمنح الأسر المنتفعة فترة سماح مدتها 12 شهرًا، لا يُحتسب خلالها الدخل المتأتي من فرص العمل التي يوفرها البرنامج الوطني للتشغيل عند تقييم استحقاقها للمعونة.

وأشارت إلى أن نحو 2345 أسرة استفادت من فترة السماح، دون تخريجها من برامج المعونة الوطنية، لعدم استيفائها معايير التخريج المعتمدة، رغم التحسن الذي طرأ على أوضاعها المادية.

وأكدت شنيكات أن الصندوق يتابع أوضاع الأسر الأشد فقرًا بعد حصول أفرادها على فرص عمل، للتحقق من استقرار أحوالها المعيشية واستمرار التحسن في أوضاعها الاقتصادية.