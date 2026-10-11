قبل اشتداد الموسم المطري.. الأشغال تنهي مشاريع في 8 مواقع وتجهز 190 آلية إضافية

خبرني - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن الطرق في المملكة بحالة جيدة، ولم تسجل أي ملاحظات أو بلاغات بشأن انجرافات أو إغلاقات ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المناطق خلال الأيام الماضية، فيما أعلنت جاهزيتها للتعامل مع أي ظروف جوية طارئة.

وقال الناطق باسم الوزارة عمر محارمة، في حديثه لقناة المملكة الأحد، إن الهطولات المطرية الأخيرة لم تُعتبر حتى الآن اختبارا لجاهزية الوزارة للموسم المطري، رغم تأكيده استعداد الفرق الميدانية للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.

وأوضح أن الوزارة نفذت خلال الصيف مشاريع لمعالجة الملاحظات والبلاغات المتكررة خلال الموسم المطري الماضي، استنادا إلى دراسات فنية وهندسية أخذت بعين الاعتبار التغير المناخي وارتفاع كميات الهطول المتوقعة.

وأضاف أن الدراسات أسفرت عن تنفيذ مشاريع جذرية في 8 مواقع بالمملكة، إلى جانب عشرات المشاريع التي نفذتها مديريات الأشغال، وشملت توسعة بعض العبارات وزيادة سعتها وتحويل عبارات أنبوبية إلى صندوقية. ولفت إلى أن معظم المشاريع انتهت، باستثناء العمل في عبارة السمار بالأغوار، والمتوقع إنجازه مع نهاية الشهر الحالي.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الميدانية، أشار محارمة إلى أن الوزارة تمتلك 139 آلية موزعة على 108 فرق ميدانية في مختلف مناطق المملكة، كما تعاقدت مع جهات من القطاع الخاص لتوفير 190 آلية إضافية عند الحاجة.

وأكد أن الآليات المتاحة خلال العامين الماضيين كانت كافية للتعامل مع الظروف الجوية، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت خلال الموسم المطري السابق إسنادا لبعض البلديات، خصوصا في قرى بمحافظة الكرك، لمساعدتها في التعامل مع الضغط على مواردها وآلياتها وفرقها الميدانية.