حملة للحد من الاصطفاف العشوائي أمام مدخل طوارئ مستشفى جرش

خبرني - محمد شهاب عضيبات

نفّذ قسم سير جرش، صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية للكشف على مدخل قسم الطوارئ في مستشفى جرش الحكومي، بهدف تنظيم الحركة المرورية وضمان انسيابية وصول المركبات، ولا سيما مركبات الإسعاف والحالات الطارئة.

وجاءت الجولة بإشراف مدير قسم سير جرش الرائد مؤيد الزغير ومدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم ، وبمشاركة لجنة السلامة العامة في محافظة جرش وبلدية جرش الكبرى، حيث جرى وضع يافطات تحذيرية واضحة تحمل عبارة «ممنوع الوقوف والتوقف»، للحد من الاصطفاف العشوائي أمام مدخل الطوارئ، بما يسهم في تسهيل حركة المركبات والحفاظ على سلامة المرضى والمراجعين.

وأكدت الصغير أهمية الالتزام بالتعليمات المرورية وعدم الوقوف أو التوقف أمام مدخل الطوارئ، فيما ستتولى كوادر السير متابعة الموقع بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لضمان عدم إعاقة حركة الدخول إلى المستشفى والخروج منه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية، والاستجابة لملاحظات المواطنين، وترسيخ التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لخدمة أبناء محافظة جرش، وضمان وصول الحالات الطارئة إلى المستشفى دون تأخير.

وفي سياق متصل، باشرت كوادر سير جرش، صباح اليوم الأحد، تنفيذ حملة الشتاء المرورية في عدد من مناطق محافظة جرش، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة على الطرق، والحد من الحوادث المرورية، والتأكد من الالتزام بقواعد السير، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، لا سيما مع التغيرات الجوية التي قد تشهدها المملكة خلال فصل الشتاء.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين، والتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة أثناء القيادة، بما يعزز أمن مستخدمي الطرق ويحد من المخاطر المرورية خلال الموسم الشتوي.