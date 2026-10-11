بالفيديو.. ريمونتادا مثيرة و11 هدفا في شوط واحد بالدوري السويدي

خبرني - لم يكن من المتوقع أن نشهد واحدا من أكثر الأشواط الثانية إثارة وجنونا في تاريخ كرة القدم، خاصة أن نتيجة الشوط الأول بين فريقين من وسط ترتيب الدوري السويدي كانت تشير إلى التعادل السلبي (0-0).
وعندما انتهت المباراة يوم السبت – بعد شوط شهد تسجيل 11 هدفا وهو رقم قياسي في الدوري – كان الفوز من نصيب فريق برومابويكارنا بنتيجة 6-5 على حساب مضيفه أيك وذلك بعد أن فرّط الفريق الضيف في تقدمه بنتيجة 5-1 قبل أن يحسم الفوز في اللحظة الأخيرة من المباراة.
سجل مادس هانسن هدف الفوز الحاسم في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، أي بعد 90 ثانية فقط من اعتقاد فريق أيك أنه انتزع نقطة غير متوقعة؛ إذ كان يوهان هوف قد أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 97، لتصبح النتيجة متعادلة لأول مرة منذ أن كانت 1-1 في الدقيقة 55.
وتُعد هذه المباراة – التي جمعت بين الفريقين صاحبي المركزين التاسع والحادي عشر في دوري "ألسفينسكان" (Allsvenskan) المكون من 16 فريقا – حالة نادرة في دوريات النخبة الأوروبية.
وسبق لفريق بوروسيا دورتموند أن سجل 10 أهداف في شوط ثان خلال مباراة في الدوري الألماني (البوندسليغا) انتهت بفوزه 11-1 على أرمينيا بيليفيلد في نوفمبر/تشرين الثاني 1982؛ وهي المباراة التي شهدت عودة قوية لدورتموند بعد أن بادر الفريق الزائر بالتسجيل في الدقيقة 16.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدا في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، سجل "جيرمين ديفو" ثلاثة أهداف (هاتريك) في غضون سبع دقائق، في طريقه لتسجيل خمسة من أهداف توتنهام الثمانية في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 9-1 على ويغان.