بالفيديو.. ريمونتادا مثيرة و11 هدفا في شوط واحد بالدوري السويدي

خبرني - لم يكن من المتوقع أن نشهد واحدا من أكثر الأشواط الثانية إثارة وجنونا في تاريخ كرة القدم، خاصة أن نتيجة الشوط الأول بين فريقين من وسط ترتيب الدوري السويدي كانت تشير إلى التعادل السلبي (0-0).

وعندما انتهت المباراة يوم السبت – بعد شوط شهد تسجيل 11 هدفا وهو رقم قياسي في الدوري – كان الفوز من نصيب فريق برومابويكارنا بنتيجة 6-5 على حساب مضيفه أيك وذلك بعد أن فرّط الفريق الضيف في تقدمه بنتيجة 5-1 قبل أن يحسم الفوز في اللحظة الأخيرة من المباراة.