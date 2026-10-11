إنجازٌ أردني جديد: أسمدة MNG الطبيعية من مجموعة المناصير تدعم المحاصيل بمياه أقل وفي أصعب الظروف

«مجموعة المناصير» تستضيف نخبة من الدبلوماسيين والخبراء والمزارعين لعرض تجربة زراعة الأرز في ظروف زراعية صعبة، لتكون محطة ً مفصلية ً في مسيرة ابتكار الأسمدة الطبيعية المصنّعة محلياً و تفتح آفاقاً جديدة للزراعة المستدامة

خبرني - استضافت مجموعة المناصير، في مجمعها الصناعي بالقطرانة، وفداً ضمّ سفراء وممثلين عن سفارات ومنظمات دولية وجهات رسمية وأكاديمية وزراعية، للاطلاع ميدانياً على إنجاز جديد حققته المجموعة، تمثّل في نجاح تجربة زراعة الأرز في بيئة صحراوية باستخدام أسمدة MNG الطبيعية المبتكرة ؛ لتثبت قدرتها على دعم نمو المحاصيل في بيئات شديدة التحدّي: مياه محدودة، وتربة مالحة، ومناخ حارّ، ودون الاعتماد على الري التقليدي بالغمر.

وترأّس الفعالية رئيس هيئة مديري المجموعة، المهندس زياد المناصير، بحضور عدد من كبار المسؤولين في المجموعة ، كما شارك في الزيارة ممثلون عن:

المركز الوطني للبحوث الزراعي ة: الدكتور زكريا مسلم (المدير العام)، والدكتور محمد الرفاعي (مساعد المدير العام لشؤون المراكز البحثية)، والمهندس يحيى بني خلف (مدير مركز الرمثا للبحوث الزراعية)، والدكتور شريف الرواشدة (مدير مركز الربة للبحوث الزراعية)، والمهندسة يانسي الخصاونة، والمهندس وسام النوايسة . السلك الدبلوماسي: سفارات باكستان وتركيا والفلبين وإندونيسيا وإسبانيا واليابان، ومنهم سعادة سفير جمهورية إندونيسيا السيد أدي بادمو سارونو، ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري الإسباني السيد فيكتور سوانثيس. منظمات إقليمية ودولي ة: الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) ، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، وشركة Advance Consulting الجهات الرسمي ة: وزارة الزراعة (مديرية التربة والري)، ووزارة المياه والري، ووزارة البيئة، وسلطة وادي الأردن، ومديرية زراعة القطرانة . الجهات الأكاديمية والعلمية: جامعة مؤتة، وجامعة البلقاء التطبيقية، والجمعية العلمية الملكية. القطاع الزراعي والمجتمع المدن ي: نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، واتحاد المزارعين، وجمعية ريادة الأعمال، وعدد من كبار المزارعين .

تجربة الأرزّ: اختبار للزراعة في أصعب الظروف

اختارت مجموعة المناصير الأرزّ محصولاً اختبارياً لأنه من أكثر المحاصيل حساسية للملوحة واستهلاكاً للمياه، وقصدت اختيار أصعب الظروف لإثبات فاعلية حلولها الزراعية الطبيعية، فإذا نجحت فيها فهي أقدر على النجاح في غيرها.

نُفِّذت التجربة باستخدام منتجات MNG الطبيعية المصنّعة محلياً من قِبل مجموعة المناصير ، ومن بينها AquaSave، وهو نظام طبيعي لإدارة المياه في التربة، خالٍ من المواد الكيميائية وقابل للتحلّل الحيوي، يعمل على تخزين المياه والعناصر الغذائية في منطقة الجذور، بما يعزّز كفاءة امتصاصها ويزيد قدرة النبات على تحمّل الإجهاد، ويسهم في خفض استهلاك مياه الري.

أُجريت التجربة في ظروف زراعية صعبة، شملت:

مناخاً حارّاً وشحيح الأمطار . تربة مالحة تبلغ ملوحتها 5.3 ديسي سيمنز/م، أي فوق الحد الذي يبدأ عنده الأرزّ عادةً بخسارة إنتاجه . الري بمياه آبار مالحة باستخدام التنقيط بدلاً من الغمر التقليدي .

نتائج التجربة

على الرغم من هذه الظروف، وصل الأرزّ إلى مرحلة الإزهار وتكوّن السنابل في موعده. كما أظهرت النباتات المعالجة بتقنية MNG، في مقارنة مباشرة بالتربة نفسها والمياه نفسها، نمواً أقوى وأكثف، وسنابل أكثر عدداً وأطول.

وسجّلت التجربة انخفاضاً في استهلاك مياه الري بنح و 67% مقارنة بالزراعة التقليدية، ما يبرز إمكانية تحسين كفاءة استخدام المياه في زراعة الأرزّ دون الاعتماد على الري التقليدي بالغمر.

حلول طبيعية وابتكارٌ أردني المنشأ

يأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية مجموعة المناصير لتطوير حلول طبيعية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للزراعة، من خلال توظيف موارد الأردن الطبيعية وتحويلها إلى منتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة. وتمثّل أسمد ة MNG إحدى هذه الحلول، إذ تعمل على تطوير وتصنيع منتجات طبيعية تدعم صحة التربة، وترفع كفاءة استخدام مياه الري، وتسهم في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.

وتستند منتجات MNG إلى معادن طبيعية من محاجر مجموعة المناصير، تُعالَج بتقنيات دقيقة تصل إلى نحو 3 ميكرون، لتطوير حلول مصنّعة محلياً تربط بين الثروات المعدنية الأردنية واحتياجات القطاع الزراعي. ويجسّد هذا النهج توجّه المجموعة نحو تحويل الموارد الطبيعية من مواد خام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من خلال الاستثمار في البحث والابتكار وتطوير تطبيقات تخدم الزراعة المتجددة والمستدامة.

وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة مديري مجموعة المناصير، المهندس زياد المناصير:

»يجسّد هذا الإنجاز رؤيتنا في تحويل الثروات المعدنية الأردنية من مواد خام إلى منتجات ذات قيمة مضافة صُنعت في الأردن. فابتكار MNG يربط بين ما تزخر به أرضنا من معادن وحاجة الزراعة إلى حلول مستدامة توفّر المياه وتعيد الحياة إلى التربة. وقد تحقق ذلك بفضل نهج قيادي يؤمن بالاستثمار في البحث والابتكار، وبجهود فريق إداري وفني يعمل بروح المسؤولية والالتزام، ونحن عازمون على مواصلة هذا المسار لنقدّم من الأردن حلولاً زراعية طبيعية للعالم« .

ويمثّل هذا التوجّه امتداداً لدور مجموعة المناصير في الربط بين التعدين والصناعة والابتكار الزراعي، وتطوير بدائل محلية تساعد المزارعين على التعامل مع تحديات شحّ المياه وملوحة التربة، وتدعم التوجّه نحو زراعة أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأكثر قدرة على التكيّف مع الظروف المناخية الصعبة.

أهمية ال إنجاز للأردن

الأردن من أكثر دول العالم شحّاً بالمياه، ويعتمد على الاستيراد في تأمين جزء كبير من غذائه. ومن هنا تكتسب هذه المحطة بعداً وطنياً يتجاوز الحقل: فهي تقدّم حلاً محلياً يرفع كفاءة استخدام المياه في مختلف المحاصيل، وتمنح المزارع الأردني أملاً في أراضٍ أرهقتها الملوحة، وتنسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي في الأمن المائي والغذائي وتوطين الصناعة والمعرفة.

وهي شهادة على أن حلول تحديات الأردن يمكن أن تُصنع في الأردن، بعقول أردنية واستثمار وطني، من خلال ربط الموارد الطبيعية بالبحث والابتكار وتطوير منتجات تسهم في خدمة القطاع الزراعي.

تحدٍّ عالمي وحاجة متزايدة لحلول مستدامة

يواجه العالم معادلة صعبة: عدد سكان يتزايد، ومياه عذبة تتناقص، وأراضٍ زراعية تفقد خصوبتها بفعل الملوحة وتدهور الأراضي وتغيّر المناخ. ومن هنا فإن إنتاج الغذاء بمياه أقل، وعلى أراضٍ كانت تُعدّ غير صالحة للزراعة، يمسّ استقرار الدول وأمنها الغذائي ومستقبل أجيالها.

التحديات التي يواجهها الأردن هي ذاتها التي تواجهها مناطق واسعة من العالم، من الخليج العربي وشمال أفريقيا إلى آسيا الوسطى وجنوب أوروبا. ونجاح أسمدة MNG الطبيعية في هذه الظروف يؤكد أهمية مواصلة تطوير حلول قابلة للتطبيق في محاصيل وبيئات زراعية متنوعة، ويحمل قيمة عالمية للحكومات الباحثة عن أمنها الغذائي، وللمنظمات الدولية العاملة في مواجهة تغيّر المناخ وتدهور الأراضي، وللمستثمرين الباحثين عن حلول قابلة للتوسّع والتصدير.

وبهذا يقدّم الأردن للعالم نموذجاً عملياً يثبت كيف يمكن للابتكار المحلي أن يسهم في تطوير حلول للزراعة المتجددة، ويرسّخ مكانته شريكاً في صناعة الحلول لا متلقّياً لها.

عن مجموعة المناصير

تُعد مجموعة المناصير، منذ تأسيسها عام 1999، من الشركات الرائدة في الأردن والمنطقة في قطاعات الطاقة، والتعدين، ومواد البناء، والحلول الطبيعية وغيرها من القطاعات الحيوية. كما تلعب دورًا محوريًا في توفير فرص عمل متنوعة للأردنيين والمقيمين. وتتميز بتقديم منتجات عالية الجودة في مختلف الصناعات، إلى جانب مساهمتها في تعزيز بيئة قائمة على الابتكار والاستدامة، بما يساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة.

وقد تم تصنيف مجموعة المناصير خمس مرات ضمن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية" الصادرة عن فوربس الشرق الأوسط، كان أحدثها في عام 2026. كما حازت المجموعة - مُمَثَّلة بمجمّع المناصير الصناعي- على الجولة الثانية من جائزة الجودة العربية في عام 2023، لتكون بذلك أول شركة أردنية تحصل على هذه الشهادة تقديرًا لأدائها المتميز.

كما تلعب مجموعة المناصير دوراً هاماً في المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات المجتمعية عدا عن الممارسات الصديقة للبيئة حيث فاز مصنع الكيماويات التابع لمجمّع المناصير الصناعي على جائزة المصنع الأخضر من غرفة صناعة الأردن للدورة 2022-2023.

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