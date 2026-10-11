الاردن .. ضبط 189شخصاً في قضايا مخدرات خلال اسبوع

إدارة مكافحة المخدرات ؛ حملتنا ضد الكريستال مستمرة وعقوبات مشددة على كل من يتعامل معها تهريبا واتجاراً وترويجاً وتعاطياً

تعاملنا مع ١٢٩ قضية جديدة ، بينها ٤٠ قضية اتجار وترويج و ٨٩ قضية تعاطٍ هذا الأسبوع

⁠أُلقي القبض خلال تلك القضايا على ١٨٩ شخصاً، منهم ٦٢ شخصاً بقضايا الترويج والاتجار و ١٢٧ شخصاً بقضايا الحيازة والتعاطي، وضُبط ما بحوزتهم (٣،٨٠٦) كغم من تلك المادة القاتلة

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ الحملة الأمنيّة ضد مادة الكريستال والتي تنفذها إدارة مكافحة المخدرات مستمرة بكل حزم، محذرةً من التعامل مع تلك المادة تهريباً واتجاراً وترويجاً أو حتى تعاطياً ومن عقوبات وإجراءات إدارية مشددة

وأكّد الناطق الإعلامي أنه وخلال الأسبوع الحادي عشر من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة تعاملوا مع ١٢٩ قضية في مختلف محافظات المملكة من بينها ٤٠ قضية للاتجار والترويج لمادة الكريستال القاتلة و ٨٩ قضية تعاطٍ ، أُلقي القبض خلالها على ٦٢ مروجاً تورط بتلك القضايا، فيما أُلقي القبض في باقي القضايا على ١٢٧ متعاطياً لمادة الكريستال وضُبط بحوزة المقبوض عليهم (٣،٨٠٦) كغم من مادة الكريستال القاتلة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الحملة مستمرة وبكل حزم دون أي تهاون حتى تحقّق أهدافها بنشر الوعي ضد تلك المادة وملاحقة كل مَن يحاول التعامل مع تلك المادة التي تسبّب الموت لمتعاطيها أو ارتكابه لجرائم بشعة تهدد المجتمع وسلامة أفراده.

مهيباً بالجميع مجدداً، القيام بواجبهم الإنساني والاجتماعي وعدم التردّد بالإبلاغ عن أية معلومات حول أي شخص أو أيّة معلومة حول تلك المادة القاتلة عبر هاتف الطوارئ الموحد ٩١١ ، حيث سيتم التعامل معها بمنتهى السّرّية والجدّية.

