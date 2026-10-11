نادي جامعة البترا يكرّم أكاديميين وروّادًا في حفله السنوي لأسرة الجامعة

خبرني - أقام نادي جامعة البترا لقاءه السنوي لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بهدف ترسيخ الروابط الاجتماعية وتعزيز روح الانتماء المؤسسي. ورعى الحفل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، بحضور رئيس مجلس الأمناء معالي الدكتور غازي الزبن.

وشارك في الحفل مستشار الجامعة المهندس محمد مازن الأنصاري، ورئيس مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المهندس محمد هشام الأنصاري، والمدير العام المهندس خالد علي. وكان في استقبال الحضور رئيس النادي الأستاذ الدكتور إياد الملاح وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي.

وأكد الملاح، في كلمته، أهمية اللقاءات الدورية في تعزيز أواصر المحبة والتواصل بين منتسبي الجامعة، مثمنًا دعم إدارة الجامعة ومجالسها لأنشطة النادي المختلفة. كما استعرض أبرز إنجازات النادي، ولا سيما فعاليات النادي الصيفي المخصصة لأبناء العاملين في الجامعة.

وكرّم النادي أعضاء هيئة التدريس الذين نالوا ترقيات أكاديمية، وهم: الدكتورة أماني سليمان، بمناسبة ترقيتها إلى رتبة الأستاذية، والدكتورة آية الكيلاني، والدكتور محمد علقم، والدكتورة سارة العكور. وسلّم راعي الحفل المكرّمين دروعًا تقديرية، تثمينًا لعطائهم العلمي وجهودهم الأكاديمية.

وشملت التكريمات عددًا من روّاد النادي وأعضاء مجلس إدارته، تقديرًا لجهودهم التطوعية وإسهاماتهم في دعم مسيرته، إلى جانب تكريم عائلة الفنان الأردني الراحل ياسر المصري؛ تقديرًا لإرثه الفني وإسهاماته في إثراء الدراما الأردنية والعربية، وتعزيزًا للدور المجتمعي والثقافي الذي يضطلع به النادي.

وتخللت الحفل فقرات فنية قدمها كورال الجامعة وفرقة القدس للتراث الشعبي، أضفت أجواءً احتفالية عكست أصالة الموروث الثقافي، وأسهمت في تعزيز أجواء الألفة والتواصل بين الحضور.

واختُتم الحفل بإجراء سحب على الجوائز وتوزيع الهدايا التذكارية، في أجواء جسّدت روح الألفة والتواصل بين أسرة جامعة البترا.