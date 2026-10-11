نتنياهو يعزّي السعودية ويدعو إلى مواجهة الحوثيين بحزم

خبرني - أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعازيه لعائلات القتلى في السعودية، متمنياً الشفاء التام للمصابين، وداعياً إلى مواجهة الإرهاب بحزم، وفق ما نقلته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في بيان: «باسم شعب إسرائيل، أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات القتلى، وأتمنى الشفاء الكامل للمصابين».

وأضاف أن الإرهاب يستهدف الأبرياء ويسعى إلى نشر الخوف وعدم الاستقرار، مشدداً على ضرورة مواجهته بحزم.

كما أعرب عن تطلعه إلى شرق أوسط قوي وموحد في مواجهة التهديدات، ويحمي مواطنيه ويبني مستقبلاً قائماً على الأمن والتعاون والازدهار لشعوب المنطقة.