عبدالمنعم عمايري يبكي بسبب ابنته مريم ويعترف بحظر أمل عرفة

خبرني - شهد ظهور الفنان السوري عبدالمنعم عمايري في بودكاست «مساحة خاصة» لحظات إنسانية مؤثرة، بعدما فاجأته ابنته مريم، من زوجته السابقة الفنانة السورية أمل عرفة، بأغنية خاصة، قبل أن تشجعه على خوض تجربة الزواج مجددًا.



وتحدث عمايري خلال اللقاء بصراحة عن علاقته السابقة بأمل عرفة، معترفًا بشعوره بتأنيب الضمير بسبب فشل زواجهما، ومؤكدًا أن هناك الكثير من المشاعر والأحاديث التي لم يتمكن من التعبير عنها لطليقته حتى الآن.



كما كشف الفنان السوري عن طبيعة علاقته بابنتيه، وطريقته في التعامل مع الخلافات العائلية، إلى جانب موقفه من بعض الخيارات المهنية والشخصية التي قد تتخذها ابنته مريم.

عبدالمنعم عمايري يكشف أسرار علاقته بأمل عرفة

استعاد عبد المنعم عمايري خلال استضافته في بودكاست «مساحة خاصة» تفاصيل علاقته بالفنانة السورية أمل عرفة، التي جمعته بها تجربة زواج انتهت بالانفصال، لكنها لا تزال تحتفظ بمكانة خاصة في ذاكرته.

وأكد عمايري أن الحب والتفاهم والكيمياء الفنية والإنسانية كانت عناصر أساسية في علاقته بأمل عرفة، مشددًا على أن ارتباطهما لم يكن سببًا في نجاح أحدهما فنيًا على حساب الآخر.

واعترف الفنان السوري بأنه يشعر أحيانًا بتأنيب الضمير تجاه انتهاء زواجهما، مشيرًا إلى وجود أمور كثيرة كان يتمنى التعبير عنها، لكنها بقيت دون حديث مباشر بينهما.

وعكست تصريحاته استمرار تأثير التجربة العاطفية السابقة في حياته، رغم مرور سنوات على انفصاله عن أمل عرفة، التي تعد من أبرز نجمات الدراما السورية.

مريم عمايري تفاجئ والدها وتشجعه على الزواج

حملت الحلقة مفاجأة خاصة لعبد المنعم عمايري، تمثلت في ظهور ابنته مريم، التي قدمت أغنية لوالدها، مستعرضة موهبتها الغنائية التي أعادت إلى الأذهان ارتباط والدتها أمل عرفة بالغناء إلى جانب التمثيل.

ولم يتمكن الفنان السوري من إخفاء تأثره بالمفاجأة، إذ اغرورقت عيناه بالدموع أثناء وجود ابنته إلى جانبه، في لحظة عائلية اتسمت بالمشاعر والحديث الصريح.

وخلال الحوار، فاجأت مريم والدها بتشجيعه على الزواج مرة أخرى، مؤكدة أن انتهاء علاقته بوالدتها لا ينبغي أن يمنعه من مواصلة حياته العاطفية والبحث عن شريكة جديدة.

وأوضحت مريم أن من حق والدها أن يعيش تجربة ارتباط جديدة، وأن يمنح نفسه فرصة لبداية مختلفة، بعيدًا عن تأثير التجربة السابقة.



عبدالمنعم عمايري يرفض احتراف ابنته الرقص الشرقي

وفي جانب آخر من الحوار، طرحت مريم عمايري على والدها سؤالًا بشأن موقفه من احتمال احترافها الرقص الشرقي، في محاولة لمعرفة رأيه في خوضها هذا المجال فنيًا.

وجاء رد عبد المنعم عمايري حاسمًا، إذ أعلن رفضه دخول ابنته مجال الرقص الشرقي بصورة احترافية، معبرًا عن عدم موافقته على اتخاذها هذا المسار المهني.

وكشف هذا الحوار جانبًا من شخصية الفنان السوري بوصفه أبًا، وطبيعة مواقفه تجاه القرارات المتعلقة بالمستقبل المهني لابنتيه.

عمايري يعترف بحظر أمل عرفة وابنتيه

لم تقتصر اعترافات عبدالمنعم عمايري على علاقته العاطفية السابقة أو موقفه من زواج جديد، بل امتدت إلى أسلوبه في التعامل مع الخلافات العائلية.

وكشف الفنان السوري أنه يلجأ أحيانًا إلى حظر ابنتيه عبر منصات التواصل الاجتماعي عندما يشعر بالغضب منهما، موضحًا أن هذا التصرف قد يتكرر خلال فترات قصيرة نتيجة الانفعال.

كما اعترف بأنه سبق أن حظر طليقته أمل عرفة على مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من مناسبة، مشيرًا إلى أنها اتخذت الخطوة نفسها تجاهه خلال بعض الخلافات.

وأظهرت تصريحات عمايري جانبًا شخصيًا من حياته بعيدًا عن أدواره في الدراما السورية والعربية، بينما شكّل ظهور ابنته مريم وتشجيعها له على الزواج إحدى أبرز اللحظات التي شهدها اللقاء.