المسفر: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والأردن بوابة الدفاع الأولى عنها

خبرني - ناقش مشاركون في جلسة بعنوان "بعد الحرب على إيران.. مجلس التعاون الخليجي على المحك"، ضمن ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال، تداعيات الحرب على أمن دول الخليج، ومستقبل العلاقات الإقليمية، وانعكاسات الصراع على استقرار المنطقة، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها دول المنطقة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، محمد المسفر، إن الأردن يمثل البوابة الأولى للدفاع عن دول الخليج وشبه الجزيرة العربية، مشيرا إلى وقوفه أمام الأزمات التي تواجه الخليج العربي منذ زمن بعيد.

وأضاف المسفر أن إيران تهدد أمن الخليج، مشددا على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وأن دول المنطقة شركاء في الحفاظ عليه.

من جانبه، قال مدير البرنامج الثقافي والإعلامي في مركز الخليج للأبحاث، زيد الفضيل، إن الاعتداءات على السعودية تستهدف إخراج المملكة ودول الخليج من حالة الاستقرار وإدخالها في حالة من الفوضى.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تمثل محاولة لجر السعودية إلى الصراع، مشيرا إلى أن المملكة تعاملت مع هذه التطورات من خلال استيعابها سياسيا وفكريا.

بدوره، قال رئيس جمعية الصحفيين العمانية، محمد العريمي، إن دول الخليج لن تكون كما كانت قبل الحرب، في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة ومحاولات الولايات المتحدة وإيران زج دول الخليج والمنطقة في الصراع.

وأشار العريمي إلى أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عُمان لا تعني أنها ستكون بمنأى عن تداعيات الحرب، نظرا إلى اشتراكها مع إيران في مضيق هرمز وعلاقاتها الخارجية، بما فيها علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن ما يجري يتم تصويره في وسائل الإعلام على أنه حرب إيرانية أميركية إسرائيلية، إلا أن المنطقة تواجه، بحسب وصفه، مرحلة مخاض صعب في ظل الحديث عن شرق أوسط جديد، مشيرا إلى أن إيران حاولت إدخال دول المنطقة في الحرب.

من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، حسن البراري، إن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة مدفوعة بالانتخابات الإسرائيلية، معتبرا أن الولايات المتحدة عجزت عن الدفاع عن دول المنطقة، رغم الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن.

وأشار البراري إلى أن الجانب الإيراني لا يبالي بوجود قواعد أميركية في المنطقة أو عدم وجودها، ويصر على استهدافها.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبدالخالق عبدالله، إن دول الخليج مجتمعة تعرضت، للمرة الأولى في تاريخها الحديث، لاعتداءات إيرانية، معتبرا أن الخطر والتهديد في المنطقة يأتيان أولا من إيران.

وأضاف عبدالله أن دول الخليج خرجت من هذه الاعتداءات وهي أكثر قوة، مشيرا إلى أنها أثبتت قدرتها على التصدي لأي اعتداءات مستقبلية بصورة ذاتية.