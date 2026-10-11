الصفدي يؤكد تضامن الأردن ووقوفه مع السعودية لحماية أمنها وسيادتها

خبرني - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأحد، اتصالًا هاتفيًّا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وأكّد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن هجوم ميليشيا الحوثيين الإرهابي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض السبت واعتداءاتها على المرافق المدنية والاقتصادية في السعودية، واستنكار هذه الهجومات خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً غاشمًا على سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأكّد الصفدي تضامن المملكة المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في الكامل في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة هذه الاعتداءات.

وقدّم الصفدي تعازي الأردن بضحايا الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي رحمهم الله، والتمنيات للمصابين الشفاء العاجل.

كما قدم الأمير فيصل التعازي بالمواطن الأردني الذي كان بين ضحايا العدوان على المطار. وشكر الصفدي الأشقاء في السعودية على ما يقدمونه من رعاية كاملة للمواطنين الأردنيين الذين أصيبوا نتيجة هجوم ميليشيا الحوثيين الغاشم على المطار.

وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة في سياق التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين إزاءها.