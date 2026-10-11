الأردن.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وخطر حدوث البرق والرعد

خبرني - حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من هطولات مطرية قد تكون أحيانا غزيرة، وخطر حدوث البرق والرعد، في مناطق جنوب وشرق المملكة.

وقالت في بيان، إن آخر صور الأقمار الصناعية أظهرت كميات من الغيوم الرعدية في مناطق جنوب المملكة، تشمل شمال محافظة العقبة والشوبك والطفيلة والكرك ومعان، إضافة إلى المفرق وجنوب العاصمة عمان وأجزاء من الزرقاء، نتيجة استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وسجلت منطقة الجفر 15.8 ملم من الأمطار خلال 72 ساعة ماضية، لتسجل أعلى كمية هطل في المملكة، تلتها القطرانة بـ6 ملم، والطفيلة بـ5.5 ملم، والعقبة بـ2.6 ملم، والشوبك بـ0.8 ملم، وفق المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية طارق الشرعان.

وقال الشرعان، خلال استضافته على قناة "المملكة"، الأحد، إنّ المملكة تتأثر منذ ثلاثة أيام بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناجمة عن منخفض البحر الأحمر، شهدت خلالها مناطق في جنوب المملكة وشرقها هطولات غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد.

وتوقع تجدّد الهطولات واشتدادها بعد ظهر الأحد، لا سيما في المناطق الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية، مع احتمال هطل أمطار غزيرة لفترات قصيرة وتساقط البرَد، محذرا من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.