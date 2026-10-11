المعايطة يؤكد رفع جاهزية الدفاع المدني للتعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء

خبرني - أكد مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، الأحد، ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية الميدانية والفنية في مديرية الدفاع المدني، وتسخير الإمكانات المتاحة لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع الحالات الطارئة خلال فصل الشتاء، بما يحافظ على الأرواح والممتلكات.

وشدد المعايطة، خلال زيارته مديرية الدفاع المدني ولقائه مديرها والمديرين الميدانيين، على أهمية مراجعة الخطط والإجراءات المعتمدة وتحديثها وفق المتغيرات والفرضيات المحتملة، والاستفادة من الخبرات الميدانية المتراكمة في إدارة الأزمات، مؤكدا استمرار رفد الدفاع المدني بالآليات والمعدات المتخصصة لتعزيز قدراته العملياتية.

وأكد ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين وحدات وتشكيلات الأمن العام والوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وتوحيد الجهود والإمكانات للتعامل مع تداعيات المنخفضات الجوية والظروف الاستثنائية، إلى جانب رفع مستوى وعي المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالتغيرات الجوية، وتعزيز الرسائل التوعوية والإرشادية للحد من الحوادث وتجنب السلوكيات التي قد تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

ونقل المعايطة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مرتبات مديرية الأمن العام في مختلف وحداتها وتشكيلاتها، واعتزاز جلالته بجهودهم ودورهم الإنساني في حماية أبناء المجتمع.

واستمع المعايطة إلى إيجاز قدمه مدير الدفاع المدني حول الاستعدادات العملياتية والميدانية والخطط الموضوعة للتعامل مع الفرضيات المحتملة، وآليات التنسيق المشترك وتوزيع الموارد والإمكانات، لضمان الجاهزية والاستجابة الفاعلة ومواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والعملياتية للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة.