بعد دعوة ترمب لاقالته .. زيلينسكي يتعهد بتنظيم انتخابات إذا وافقت روسيا على هدنة

خبرني - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه سينظم ​انتخابات في أوكرانيا إذا وافق نظيره الروسي ‌فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وذلك ردا على انتقادات وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ​ترمب .

وقال زيلينسكي لبرنامج (ذيس ويك) على شبكة (إيه.بي.سي) "أرجو أن ​تقولوا لبوتين: امنحنا شهرين، 60 يوما من ⁠وقف إطلاق النار الكامل، 60 يوما، وسننظم ​انتخابات".

وانتقد ترمب أمس السبت زيلينسكي بسبب شن هجمات ​على مصافي النفط الروسية، وذلك بعد يوم واحد من رفع الولايات المتحدة مؤقتا لعقوبات مفروضة على الوقود الروسي، وهي ​عقوبات كانت تهدف إلى حرمان موسكو من ​الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا.

وقال ترمب للصحفيين في البيت ‌الأبيض "أعتقد ⁠أن الوقت قد حان لكي تحصل أوكرانيا على رئيس جديد".

وردا على ذلك، قال زيلينسكي إن اختيار القائد هو "أمر متروك للأوكرانيين" مشيرا إلى أن بوتين ​يرغب أيضا ​في تغيير ⁠قيادة أوكرانيا.

وأضاف أن من السهل إلقاء المسؤولية على أوكرانيا بشأن ارتفاع أسعار ​الوقود "في حين يدرك الجميع في العالم ​أن ⁠الأسعار ترتفع بسبب الحرب في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة ⁠لوقف ​الهجمات على مصافي النفط الروسية ​إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.