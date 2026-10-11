أندرويد وآيفون.. ماذا تعني علامة القفل وألوان الرسائل على هاتفك؟

خبرني - قد تلاحظ ظهور علامة قفل صغيرة بجوار بعض رسائلك النصية على هاتفك الذكي، وهو ما قد يثير تساؤلات بشأن سبب ظهورها وما إذا كانت تشير إلى وجود مشكلة أمنية، لكن هذه العلامة، في معظم الحالات، تحمل خبرا مطمئنا، إذ تشير إلى أن محادثتك محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين، التي تهدف إلى منع الآخرين من الاطلاع على محتوى الرسائل.

وبحسب تقارير تقنية فإن علامة القفل تُعد مؤشرا على تفعيل التشفير في المحادثات المدعومة بهذه التقنية، بما يتيح إرسال الرسائل في صورة مشفّرة لا يمكن قراءتها بسهولة أثناء انتقالها عبر الشبكة، ولا يستطيع فك تشفيرها وقراءتها بالطريقة المعتادة سوى الطرفين المشاركين في المحادثة.

ما آلية عمل التشفير التام بين الطرفين؟

تعتمد هذه التقنية على تحويل محتوى الرسائل إلى بيانات مشفّرة أثناء انتقالها بين الأجهزة، بحيث لا يظهر النص الأصلي لأي جهة تعترض الرسالة خلال رحلتها عبر الإنترنت.

وتوفر هذه الآلية طبقة إضافية من الخصوصية للمحادثات، بما يشمل الرسائل والصور والمحتويات الأخرى، كما تحدّ من قدرة الجهات الوسيطة على الاطلاع على محتواها، وفقا لطبيعة الخدمة المستخدمة وآلية تنفيذ التشفير فيها.

لماذا تظهر علامة القفل على هواتف أندرويد؟

في هواتف أندرويد، يوفر تطبيق "رسائل Google" دعما لخدمة RCS، وهي معيار حديث للمراسلة يتيح مزايا تتجاوز الرسائل النصية التقليدية، مثل تحسين تجربة المحادثات وتبادل الوسائط.

وعندما تتوافر شروط استخدام الخدمة، بما في ذلك دعمها لدى الطرفين، يمكن أن تتحول المحادثة إلى مراسلة RCS مشفّرة من طرف إلى طرف، وفي هذه الحالة، تظهر علامة القفل للدلالة على أن التشفير مفعّل.

لكن إذا تعذر استخدام RCS، فقد يعود التطبيق إلى إرسال الرسائل عبر نظام SMS التقليدي، الذي لا يوفر بحد ذاته التشفير التام بين الطرفين، لذلك، فإن اختفاء علامة القفل قد يعني أن المحادثة لم تعد تستخدم مستوى الحماية نفسه، وليس بالضرورة أن الهاتف تعرض للاختراق.

ويمكن للمستخدمين إدارة هذه الميزة من خلال فتح تطبيق "رسائل Google"، ثم الضغط على صورة الملف الشخصي، واختيار الإعدادات، والدخول إلى قسم "محادثات RCS".

كيف تحمي أبل رسائلك على آيفون؟

تستخدم شركة أبل أسلوبا مختلفا لإظهار نوع المحادثة، إذ تظهر رسائل iMessage بين أجهزة أبل باللون الأزرق، بينما تظهر الرسائل المرسلة عبر أنظمة أخرى، مثل SMS وRCS، باللون الأخضر.

وتوفر خدمة iMessage التشفير التام بين الطرفين للمحادثات المدعومة، كما بدأت أبل دعم معيار RCS للرسائل المتبادلة مع الأجهزة الأخرى، مع الإبقاء على اللون الأخضر لفقاعات الرسائل خارج خدمة iMessage.

ومع ذلك، لا يعني اللون الأخضر وحده أن الرسالة مشفّرة أو غير مشفّرة، إذ يعتمد الأمر على نوع الخدمة المستخدمة ودعم التشفير في المحادثة، كما أن دعم RCS لا يضمن تلقائيا تفعيل التشفير التام بين الطرفين في جميع المحادثات.

ويمكن إدارة إعدادات RCS على أجهزة آيفون من خلال "الإعدادات"، ثم "التطبيقات"، واختيار "الرسائل"، والدخول إلى إعدادات مراسلة RCS، إذا كان الخيار متاحا على الجهاز.

هل ينبغي القلق عند اختفاء علامة القفل؟

لا يعني اختفاء علامة القفل بالضرورة وجود اختراق أو مشكلة في الهاتف، لكنه يستحق الانتباه إلى نوع الرسائل المستخدمة، فإذا تحولت المحادثة إلى SMS التقليدية، فقد لا تتمتع بالحماية نفسها التي يوفرها التشفير التام بين الطرفين.

ولتعزيز الخصوصية، يُنصح بالتأكد من أن المحادثة تستخدم خدمة مشفّرة، وتحديث نظام التشغيل وتطبيق الرسائل باستمرار، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة عبر الرسائل غير المشفّرة.

علامة القفل ليست تحذيرا من اختراق الهاتف، بل إشارة إلى تفعيل ميزة أمنية مهمة في المحادثات المدعومة، ومع ذلك، فإن مستوى الحماية يعتمد على نوع خدمة المراسلة وإعداداتها، وليس على شكل الأيقونة وحده.