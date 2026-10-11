*
الاحد: 11 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • الأردن.. براءة منظم حفلات من تهمة محاولة تقبيل فنانة سورية

الأردن.. براءة منظم حفلات من تهمة محاولة تقبيل فنانة سورية

  • 11 أكتوبر 2026
  • 16:44
الأردن براءة منظم حفلات من تهمة محاولة تقبيل فنانة سورية

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء عمان ببراءة منظم حفلات من جنحة المداعبة المنافية للحياء لأنثى أتمت الثامنة عشرة من عمرها دون رضاها، لعدم كفاية الدليل القانوني المقنع بحقه.

وتعود القضية إلى شكوى تقدمت بها فنانة سورية، قالت فيها إن المشتكى عليه حاول تقبيلها دون موافقتها، مشيرة إلى أنها منعته ولم يتمكن من لمس شفتيها أو أي جزء من جسدها.

وبينت المحكمة أن البينة المقدمة لم تثبت ارتكاب الفعل المسند إليه على نحو يقيني، وأن الشروع في الجنح لا يعاقب عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لتقرر إعلان براءته من التهمة المسندة إليه.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة
إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة
  • 2026-10-11 14:40
الامن يرد على سائق تطبيقات ادعى مخالفته ظلما
الامن يرد على سائق تطبيقات ادعى مخالفته ظلما
  • 2026-10-11 13:57
العثور على رفات وشواهد أثرية في المزار الجنوبي بالكرك
العثور على رفات وشواهد أثرية في المزار الجنوبي بالكرك
  • 2026-10-11 09:08
إربد.. نطحة وعصي وماسورة في مشاجرة تنتهي بالسجن
إربد.. نطحة وعصي وماسورة في مشاجرة تنتهي بالسجن
  • 2026-10-10 19:06
الاردن .. وعدها بالزواج ثم هددها بنشر صورها الخاصة والقضاء يقول كلمته
الاردن .. وعدها بالزواج ثم هددها بنشر صورها الخاصة والقضاء يقول كلمته
  • 2026-10-10 15:34
إلقاء القبض على قاتل شخص بمشاجرة جماعية وسط العاصمة أمس
إلقاء القبض على قاتل شخص بمشاجرة جماعية وسط العاصمة أمس
  • 2026-10-10 14:54