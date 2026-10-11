الأردن.. براءة منظم حفلات من تهمة محاولة تقبيل فنانة سورية

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء عمان ببراءة منظم حفلات من جنحة المداعبة المنافية للحياء لأنثى أتمت الثامنة عشرة من عمرها دون رضاها، لعدم كفاية الدليل القانوني المقنع بحقه.

وتعود القضية إلى شكوى تقدمت بها فنانة سورية، قالت فيها إن المشتكى عليه حاول تقبيلها دون موافقتها، مشيرة إلى أنها منعته ولم يتمكن من لمس شفتيها أو أي جزء من جسدها.

وبينت المحكمة أن البينة المقدمة لم تثبت ارتكاب الفعل المسند إليه على نحو يقيني، وأن الشروع في الجنح لا يعاقب عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لتقرر إعلان براءته من التهمة المسندة إليه.