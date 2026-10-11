ڤاليو الأردن تتيح تطور تجربة تسجيل رقمية متكاملة إسهاماً في تعزيز التحول الرقمي بالتعاون مع شركة توقيعي

خبرني - أعلنت شركة ڤاليو الأردن، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكتها مع منصة "توقيعي"، التي تعد أول منصة أردنية ومتخصصة في تقديم حلول التوقيع الرقمي المعتمد والآمن في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط.

وبموجب شراكتها مع "توقيعي"، بدأت ڤاليو الأردن بتطبيق حلول التوقيع الرقمي المحلية ضمن إجراءات تسجيل العملاء عبر تطبيق ڤاليو، بما يتيح لهم استكمال عملية التسجيل وتوقيع الوثائق المطلوبة لتفعيل الحساب والحد الائتماني إلكترونياً، دون الحاجة إلى زيارة أي من نقاط التفعيل.

وقد جاءت رقمنة إجراءات التوقيع في إطار توجهات الشركة الرامية إلى تطوير تجربة رقمية بالكامل للعملاء وجعلها أكثر سهولة وسرعة وسلاسة، من خلال التحسين المستمر لمختلف مراحل رحلة العميل الآمنة والموثوقة وتعزيز تكاملها، مع تبسيط إجراءاتها وتسريع إنجازها، بدءاً من التسجيل، ووصولاً إلى حلول الدفع المرن التي تقدمها ڤاليو، وشراء المنتجات والخدمات من شبكة الشركاء والتمتع بها.

ويجسد تبني تقنية التوقيع الرقمي ودمجه في تطبيق ڤاليو، استراتيجية الشركة المتعلقة بالاستثمار في الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في تطوير بنيتها الرقمية وتعزيز رقمنة مختلف جوانب عملها، بما يحد من الإجراءات الورقية ويرفع مستوى مرونة العمليات وانسيابيتها وكفاءتها التشغيلية، بما ينعكس على تجربة مختلف الأطراف المعنية، وفي مقدمتها العملاء.

وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة بمواصلة توسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات المالية، في ظل تنامي الاعتماد على القنوات الرقمية، بما يسهم في تطوير بيئة مالية رقمية تستجيب لتوجهات واحتياجات المجتمع المتغيرة، كترجمة لأهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2028، وبما ينسجم مع المسار الوطني نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر ترابطاً وكفاءة.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن، محمد اليوسف: "نؤمن بأن مستقبل الخدمات المالية يقوم على توظيف التكنولوجيا لتقديم حلول أكثر مرونة وسهولة للعملاء الذين نحرص على وضعهم في صميم كل مرحلة من مراحل تطور خدماتنا. ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير منظومتنا الرقمية وبناء شراكات نوعية تضيف قيمة حقيقية إلى تجربتهم."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمنصة "توقيعي"، سامي الراسخ: "تمثل شراكتنا مع ڤاليو نموذجاً للتكامل الذي نحتاجه لتطوير الخدمات المالية الرقمية، حيث تلتقي التكنولوجيا المالية مع حلول الثقة الرقمية لبناء تجارب أكثر سهولة وكفاءة، تختصر الوقت والجهد، وتوفر سرعة واتساقاً أكبر في إتمام المعاملات. ونعتز بأن تكون حلولنا جزءاً من هذا التطور، وأن نسهم في دعم منظومة مالية رقمية أكثر تكاملاً في الأردن."

وتواصل ڤاليو الأردن، منذ انطلاقتها في السوق المحلية، توسيع نطاق خدماتها وشبكة شركائها وتطوير قدراتها الرقمية بالتعاون مع مختلف أطراف المنظومة المالية والتجارية والتقنية، بما يعزز مكانتها كمنصة متخصصة في حلول الدفع المرن، ويدعم قدرتها على مواكبة تطور احتياجات المستهلكين والشركاء في السوق الأردنية، ضمن رؤيتها لبناء تجربة مالية أكثر مرونة وتكاملًا.