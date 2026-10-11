هزت الرأي العام.. كواليس حكاية «جريمة في الزمالك» بمسلسل القصة الكاملة وموعد عرضها

خبرني - يستعد مسلسل «القصة الكاملة» لعرض حكايته الثالثة «جريمة في الزمالك»، التي تلعب بطولتها الفنانة صبا مبارك، بعد عرض حكاية «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، قبل أيام، والتي تناولت جريمة قتل جماعي وقعت في محافظة المنيا عام 2005، وأثارت جدلاً بسبب ملابساتها الغامضة، ومسار التحقيقات فيها.

وتنطلق الحكاية الجديدة في أجواء من الجريمة، والغموض، والتشويق، من خلال واقعة في منطقة الزمالك بالقاهرة، وتدور الأحداث حول البحث عن الحقيقة، ومعرفة ملابسات القضية، مع ظهور شخصيات ترتبط بها، وتكشف التحقيقات تباعاً عن أسرار وتفاصيل تقود إلى مفاجآت متتالية.

موعد عرض حكاية «جريمة في الزمالك»

تُعرض حكاية «جريمة في الزمالك» يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، عبر منصة «شاهد»، ضمن الموسم الأول من مسلسل «القصة الكاملة»، الذي يعتمد على تقديم قضايا جنائية في حكايات درامية مستقلة.

وتتكون الحكاية من 3 حلقات، تتناول القضية وشخصياتها، وتطورات أحداثها، في إطار يختلف عن الحكايات الأخرى للمسلسل، من حيث الوقائع والأجواء الدرامية.

صبا مبارك في مواجهة محمد علي رزق

تجسد صبا مبارك الشخصية الرئيسية في «جريمة في الزمالك»، فيما يشاركها البطولة الفنان محمد علي رزق، إلى جانب رندة كعدي، وأحمد بهاء، وحازم إيهاب.

ويتولى عمرو سمير عاطف كتابة السيناريو، ويخرج الحكاية محمود عبد التواب، بينما يتولى مجدي الهواري إنتاج العمل، الذي يجمع بين الدراما الجنائية والتشويق، مستنداً إلى وقائع حقيقية.

من ملفات الجرائم الحقيقية إلى الشاشة

يستند مسلسل «القصة الكاملة» إلى مشروع يحمل الاسم نفسه، قدمه صانع المحتوى والمخرج سامح سند عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتناول من خلاله ملفات وقضايا جنائية حقيقية، قبل تحويل مجموعة منها إلى حكايات درامية بالتعاون مع المنتج مجدي الهواري.

ويقدم المسلسل كل قضية في حكاية مستقلة، بشخصيات وأحداث خاصة، مع إسناد إخراج الحكايات إلى مخرجين مختلفين، وفق طبيعة كل قضية وتفاصيلها.

ويضم الموسم الأول 5 حكايات هي «لعبة جهنم»، و«ما لم يُحكَ عن بني مزار»، و«جريمة في الزمالك»، و«جنة إبليس»، و«الشياطين الثلاثة»، وتتألف كل حكاية من 3 حلقات تتناول قضية منفصلة.

«ما لم يُحكَ عن بني مزار».. الحكاية السابقة

اختتمت الحكاية الثانية «ما لم يُحكَ عن بني مزار» عرضها بعد تناول قضية، لم تحل حتى الآن، تعود إلى صباح 29 ديسمبر 2005، حين عُثر على 10 قتلى من 3 أسر داخل منازل متجاورة، في قرية شمس الدين، بمركز بني مزار في محافظة المنيا، مع العثور على طائر مذبوح بجوار كل جثة.

وتعدّدت الروايات بشأن أسباب الجريمة وملابساتها، وانتهى المسار القضائي إلى عدم إدانة المتهم الذي وُجهت إليه الاتهامات، حيث قدّر الطبيب الشرعي أن تنفيذ الأفعال المنسوبة إلى شخص واحد يحتاج إلى فترة زمنية أطول من تلك التي افترضتها التحقيقات، ما وضع الاعتراف المنسوب إلى المتهم الوحيد أمام تساؤلات مرتبطة بالأدلة، الطبية والزمنية، للقضية.