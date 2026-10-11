القصة الكاملة لفيديو حفل الزفاف.. سوزان نجم الدين تحسم أزمتها مع لبلبة

خبرني - حسمت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الجدل المثار بشأن علاقتها بالفنانة المصرية لبلبة، عقب تداول مقطع فيديو من حفل زفاف نجل الفنانة صابرين، أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما، مؤكدة أن ما حدث لا يؤثر في المحبة التي تجمعهما.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق احتفال سوزان نجم الدين مع دينا فؤاد، قبل أن تبعدها لبلبة وتحتفل مع الممثلة المصرية، فيما اختارت الفنانة السورية الابتعاد عنهما.

وأكدت سوزان نجم الدين في تصريحات مصورة أن العلاقات الإنسانية لا يمكن الحكم عليها من خلال موقف عابر، أو لقطة مقتطعة من سياقها، مشدّدة على أن علاقتها بلبلبة تتجاوز ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سوزان نجم الدين توضح حقيقة خلافها مع لبلبة

قالت سوزان نجم الدين: «هذه لبلبة، إنها حبيبتي، ولها أن تفعل ما تشاء، فالعلاقات الإنسانية لا تختزل في لحظة عابرة، ونحن أكبر من ذلك بكثير».

وأوضحت الفنانة السورية أن المواقف التي تظهر أمام الكاميرات لا تعكس بالضرورة حقيقة العلاقات بين الفنانين، لافتة إلى أن بعض اللقطات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تثير تفسيرات لا تتفق بالضرورة مع طبيعة العلاقات الشخصية.

وشدّدت على أن علاقتها بلبلبة تقوم على المحبة والتقدير، وأن موقفاً عابراً لا يمكن أن يغيّر طبيعة هذه العلاقة، في ردّ على التكهنات التي صاحبت انتشار مقطع الفيديو.

سوزان نجم الدين تنتقد تحريف تصريحاتها

وفي سياق آخر، تطرقت سوزان نجم الدين إلى الجدل المرتبط بتصريحاتها السابقة بشأن جرأة الأدوار الفنية، موضحة أن حديثها تعرّض لسوء الفهم، وأن بعض ما يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لا ينقل تصريحاتها بدقة.

وأكدت الممثلة السورية تمسكها بمبادئها الفنية، وحرصها على اختيار الأدوار التي تتناسب مع قناعاتها الشخصية وطبيعة المجتمع، مشيرة إلى تفضيلها الأداء الذي يعتمد على التعبير والنظرات، مع الالتزام بالحدود الأخلاقية.