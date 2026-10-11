صينية تدفع مليوني دولار لشراء 196 موقفاً للسيارات

خبرني - اشترت صينية، تدعى وو، 196 موقفاً للسيارات في مجمع سكني في مدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان، مقابل 14 مليون يوان، نحو مليوني دولار، قبل أن تبيع بعضها بأسعار مرتفعة وتؤجر أخرى بضعف السعر الأصلي، ما دفع السكان إلى مقاضاتها أمام المحكمة.

وبحسب وسائل الأعلام المحلية بدأت القصة عام 2018، عندما طرح المشروع العقاري للبيع وسط ضعف الإقبال عليه، لكن وو قررت الاستثمار فيه بعد مراجعة خطط التنمية الصادرة عن السلطات المحلية.

استحوذت وو على نحو 40% من إجمالي مواقف السيارات في المشروع،

ومع تطور المنطقة وارتفاع الطلب على المواقف، بدأت تأجير بعضها مقابل 75 دولاراً شهرياً، أي ضعف السعر الذي حدده المطور، كما عرضت مواقف للبيع بنحو 15 ألف دولار للواحد.

لكن المحكمة حكمت لصالح وو، بحجة أن الجميع أتيحت لهم فرصة شراء المواقف، لكنهم لم يستغلوها.