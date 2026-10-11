بعد الخسارة بـ (التسعة) من كوريا .. ناشئات الأردن يفشلن بالتأهل لكأس اسيا

خبرني - فشل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 17 عاما، في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، بعد تلقيه خسارة ثقيلة من نظيره الكوري الجنوبي.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على استاد تورسونزاده في طاجيكستان، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية، بفوز المنتخب الكوري 9-0.

وكان الامل الوحيد للمنتخب الأردني للتأهل بالفوز، حيث يقتصر التأهل على متصدر المجموعة فقط.

وكان المنتخب الوطني استهل مشواره في التصفيات بالتعادل مع منتخب طاجيكستان بنتيجة 1-1، في مباراة لم يتمكن خلالها من تحقيق الانطلاقة التي كان يطمح إليها، ليضع نفسه أمام ضرورة التعويض في الجولة الثانية، وهو ما نجح في تحقيقه بفوز كبير على منتخب الإمارات بنتيجة 6-0، مستعيدا توازنه ومبقيا آماله قائمة قبل المواجهة الحاسمة.

اما المنتخب الكوري فحقق العلامة الكاملة في اول مباراتين، بفوزين متتاليين على الإمارات بنتيجة 16-0، وطاجيكستان بنتيجة 6-0.

