واحدُ وعشرون عضوًا من الهيئة التدريسية في جامعة الزيتونة الأردنية ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا عالميًا

خبرني - في إنجاز أكاديمي وبحثي يعكس تميز جامعة الزيتونة الأردنية في مجال البحث العلمي، أُدرج واحدٌ وعشرون عضوًا من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وفق تصنيف ستانفورد العالمي، بالتعاون مع مؤسسة إلسيفير (Elsevier)، في إنجاز يجسد الحضور العلمي للجامعة وإسهامات كوادرها الأكاديمية في مختلف المجالات البحثية.

وشملت القائمة كلًا من الدكتور خالد العموش، والدكتور أيمن الصمادي، والدكتور شادي الزعبي، والدكتور طارق الحمادنة، والدكتور عامر مرشد، والدكتور أحمد الخطيب، والدكتورة رانيا حامد، والدكتور هيثم القواقنة، والدكتور سعد ياسين، والدكتور أحمد الذنيبات، والدكتورة ملكة زهدي ، والدكتور وليد القرم، والدكتورة ديما صباح، والدكتورة أروى الظاهر، والدكتور مأمون أبو حماد، والدكتور إقبال بطيحة، والدكتورة سهير الغبيش، والدكتور عبد الرزاق شحادة، والدكتورة سهير سنقرط، والدكتور حسن أبو الرز، والدكتورة ريما حجو.

ويعكس هذا الإنجاز ما يقدمه أعضاء الهيئة التدريسية من جهود علمية وبحثية تسهم في إثراء المعرفة وتطوير مختلف التخصصات الأكاديمية، كما يؤكد أهمية البحث العلمي في تعزيز مكانة الجامعات ورفع مستوى حضورها في الأوساط العلمية الدولية.

وتواصل جامعة الزيتونة الأردنية دعمها للبحث العلمي وتشجيع التميز والإبداع لدى أعضاء الهيئة التدريسية، من خلال توفير بيئة أكاديمية محفزة على الإنتاج المعرفي والابتكار، بما يسهم في الارتقاء بمستوى مخرجاتها البحثية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.