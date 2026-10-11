صحيفة إيرانية ترجح بدء جولة جديدة من الحرب

خبرني - رجّحت صحيفة "خراسان" الإيرانية، يوم الأحد، أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل قد اتخذتا قراراً ببدء جولة جديدة من الحرب، معتبرة أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لن يحقق نتائج ملموسة، على الأقل قبل اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.

وقالت الصحيفة المقربة من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في تقرير نشرته اليوم، إن "كل من يتابع ولو قليلاً تطورات الأسبوع الماضي وتحليلاته يمكنه أن يدرك بسهولة أن قرار بدء الحرب المقبلة قد اتُّخذ في واشنطن وتل أبيب".

وأضافت أن التجارب التي راكمتها طهران خلال سنوات من التعامل مع الولايات المتحدة جعلتها تدرك أن تبادل الرسائل لن يحدث، على الأرجح، تأثيراً ملموساً قبل المواجهة المقبلة أو إلى ما بعدها.

ولم تقدم الصحيفة أدلة محددة تثبت أن واشنطن وتل أبيب اتخذتا قراراً نهائياً بشن حرب جديدة، ما يجعل ما أوردته قراءة سياسية تعكس تقديرها لمسار التطورات، وليس إعلاناً رسمياً عن قرار عسكري.

وفي سياق متصل، انتقدت "خراسان" حالة الاستقطاب السياسي داخل إيران بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة والغرب، مشيرة إلى أن التيار الإصلاحي ربط، على مدى عقود، استمراره السياسي بالتفاوض والانفتاح على واشنطن، في حين ربط التيار المقابل مستقبله السياسي برفض التفاوض والتعامل مع الغرب.

ويوم أمس، كشفت وسائل إعلام عبرية، بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل، خلال الأسبوعين الماضيين، شن هجوم "مستقل" على إيران.

ويعكس هذا السجال استمرار الخلاف داخل إيران بشأن جدوى المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، بين تيار يرى في التفاوض وسيلة لتخفيف الضغوط وإدارة الخلافات، وآخر يتعامل معه بحذر ويشكك في إمكانية تحقيق نتائج في ظل استمرار التوترات.

وتأتي قراءة الصحيفة وسط تصاعد المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية، في وقت لا يزال فيه مستقبل الاتصالات بين طهران وواشنطن مرتبطاً بالخلافات القائمة وتطورات المشهد الإقليمي.