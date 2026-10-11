مقتل 11 شخصا وإصابة 26 في حادث اصطدام حافلة سياحية وشاحنة غربي تركيا

خبرني - أعلنت السلطات التركية مقتل 11 شخصا وإصابة 26 بحادث اصطدام حافلة سياحية وشاحنة في ولاية مانيسا غربي البلاد.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب والي مانيسا، ورد بلاغ في تمام الساعة 11:11 صباحا يفيد بتصادم الحافلة السياحية والشاحنة قرب مدخل طريق آكهيسار السريع، أثناء رحلتهما من مدينة بورصة باتجاه مدينة إزمير.

وعلى الفور، جرى إرسال فرق طبية وإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث بدأت عمليات الإنقاذ لنقل المواطنين المتضررين.

وأكد البيان أن الحادث أسفر عن وفاة 11 مواطنا وإصابة 26 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وتقدمت السلطات التركية بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتتشي في بيان على "إكس": "جرى إرسال فرقنا من إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) والأمن والدرك والإطفاء والإسعاف (112) على وجه السرعة إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال التدخل. ونتابع العملية عن كثب مع جميع مؤسساتنا المعنية".