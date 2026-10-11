ماكدونالدز الأردن يحتفي في Founder’s Day 2026 تحت شعار (إحنا ماكدونالدز)

خبرني - احتفلت ماكدونالدز الأردن بـ Founder’s Day 2026، بمشاركة الإدارة وموظفي المطاعم من مختلف الفروع في المملكة، في يوم جمع أسرة ماكدونالدز للاحتفاء بروح الفريق وتقدير الجهود وصناعة لحظات مميزة معًا.

وجاء الاحتفال تحت مظلة "إحنا ماكدونالدز" وبفكرة "نخلق اللحظات الذهبية"، حيث ركزت المناسبة على التواصل والتقدير والابتسامة، وأتاحت لفريق العمل فرصة للاجتماع وقضاء وقت مميز معًا بعيدًا عن روتين العمل اليومي.

وتعكس هذه الفكرة توجه Founder’s Day 2026 الذي يركز على الأشخاص وإعادة تعريف مفهوم الضيافة، إلى جانب الارتقاء بالطعم والجودة، بما يبرز الدور الذي يؤديه الفريق في تقديم تجربة متكاملة للزبائن 2026 Founder's Day

كما جسدت مشاركة فرق المطاعم من مختلف الفروع إلى جانب الإدارة رسالة #WeMakeMcDonalds، التي تضع الأشخاص في قلب تجربة ماكدونالدز، وتؤكد أن لكل فرد دورًا في نجاح المطاعم وفي التفاصيل التي تشكل تجربة الزبون.

حمل الاحتفال معنى بسيطًا وقريبًا: أن التقدير، والاهتمام، والتواصل الحقيقي يمكن أن يصنعوا أثرًا يتجاوز لحظة الاحتفال نفسها، وأن أجمل اللحظات تبدأ عندما نكون معًا