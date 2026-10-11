المياه: تعويض جزئي محتمل للأدوار المتأثرة بوقف الضخ في عمّان

خبرني - قال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، الأحد، إن صواعق كهربائية أدت إلى تعطل بعض المحطات المزودة لمشروع مياه الديسي، مما تسبب في توقف جزء كبير من الضخ إلى العاصمة عمّان وتأخير أدوار توزيع المياه في عدد من المناطق.

وأوضح سلامة، الأحد، أن المناطق المتأثرة تشمل بعض مناطق ضاحية الرشيد والواحة ومناطق أخرى كانت لها أدوار توزيع السبت والأحد، مشيرا إلى أن هذه المناطق معلنة.

وتوقع سلامة استقرار الأوضاع وبدء الضخ بصورة متوازنة ومستقرة للمناطق التي يحين دورها الاثنين، موضحا أن المياه تضخ إلى المنظومة مباشرة عند إعادة كل مصدر إلى الخدمة.

وأضاف أن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة منذ السبت، بالتعاون مع كوادر الكهرباء والجهات المختصة، لإصلاح الأعطال وإعادة الآبار إلى الخدمة، لافتا إلى أنه تمت إعادة تشغيل بعض الآبار، فيما يتواصل العمل لإعادة تشغيل بقية المصادر.

وبيّن أن مشروع مياه الديسي من المصادر الرئيسية التي تزود معظم مناطق العاصمة بالمياه، وأن عدم وجود مصادر بديلة يجبر الجهات المعنية على وقف الضخ للمناطق المخصصة التي لها أدوار عند تعطل المنظومة.

وأشار إلى أن أدوار توزيع المياه محددة بوقت معين لكل منطقة، ولا يمكن نقل الدور المتأثر إلى يوم آخر، مما يعني انتظار المنطقة حتى موعد دورها في الأسبوع التالي.

وفيما يتعلق بتعويض المواطنين، قال سلامة إن تعويض بعض الأدوار جزئيا قد يكون ممكنا إذا عادت المصادر وتوفر الوقت اللازم، لكنه أشار إلى صعوبة تعويض مناطق واسعة، داعيا المواطنين إلى أخذ احتياطاتهم وتوفير خزانات أرضية.

وأوضح سلامة أن الوزارة استعدت للحالة الجوية واتخذت الإجراءات اللازمة منذ نهاية الصيف، وأن محطات المياه مزودة بمانعات للصواعق، إلا أن صواعق قوية ومفاجئة أثرت في بعض المصادر، خصوصا في المناطق الشرقية الجنوبية ومناطق عمق الصحراء التي تضم آبار مياه الديسي المغذية للمنظومة، وأدت إلى تعطل الطاقة الكهربائية المشغلة لها.

وكانت وزارة المياه والري وسلطة المياه وشركة مياه الأردن "مياهنا" والشركة المشغلة لمشروع الديسي أعلنت توقف ضخ المياه من الآبار والمصادر المزودة للمشروع، نتيجة الظروف الجوية وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة الجمعة والسبت.

وأوضحت الوزارة أن الأعطال الفنية أدت إلى توقف مصادر منظومة الديسي، مما انعكس على برامج توزيع المياه لعدد من مناطق العاصمة السبت والأحد، داعية المواطنين في المناطق المتأثرة إلى تفهم الظرف الطارئ والتعاون لحين استكمال أعمال الصيانة وإعادة الضخ وفق برامج التوزيع المعتمدة.